Le pagelle al mercato - Foggia, il ritorno di Iemmello per il -8

Hanno collaborato Tommaso Maschio e Claudia Marrone

© foto di Federico Antonellis/Foggia Calcio

FOGGIA, voto: 7

Giudizio

Recuperare il -8 in classifica sarà un'impresa tutt'altro che facile per la formazione pugliese. La squadra messia insieme da Luca Nember, però, c'è, con elementi di livello inseriti in ogni reparto. Bizzarri in porta è una certezza nonostante l'età, così come Rizzo e Busellato in mediana. In attacco il ritorno di Iemmello e l'innesto di Galano regalano alternative al solito Mazzeo. Gori e Ranieri arrivati dalla Fiorentina, così come Carraro da Pescara possono rivestire il ruolo di sorpresa. Anche a gara in corso.

Probabile formazione

Foggia (3-4-3): BIZZARRI; Tonucci, Camporese, BOLDOR; Zambelli, BUSELLATO, RIZZO, Kragl; GALANO, IEMMELLO, Mazzeo. Allenatore: GRASSADONIA