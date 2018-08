Le pagelle al mercato - Lecce, esperienza al potere. Dubbio attacco

Hanno collaborato Tommaso Maschio e Claudia Marrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

LECCE, voto: 6,5

Giudizio

Per una neopromossa il diktat fondamentale è quello di centrare il prima possibile la salvezza. Per riuscirci la strada migliore è quella di corredare la rosa di elementi che conoscano bene la categoria. Questa è la strada che ha intrapreso il Lecce di Fabio Liverani. Vigorito, Lucioni, Scavone, Falco, La Mantia e Pettinari, solo per citarne alcuni, sanno tutti come si fa la differenza in cadetteria. In attacco i due attaccanti, però, sono chiamati a dimostrare un passo in avanti nel loro percorso di crescita: l'ex Entella deve imparare a trovare con più continuità la via del gol mentre l'ex Pescara deve convincere i propri detrattori che la sua vena realizzativa al Delfino non fosse figlia solo del gioco di Zeman.

Probabile formazione

Lecce (4-3-1-2): VIGORITO; VENUTI, LUCIONI, MECCARIELLO, CALDERONI; HAYE, SCAVONE, Mancosu; FALCO; LA MANTIA, PETTINARI. Allenatore: Liverani.