Le pagelle al mercato - Palermo, Nesto leader per il ritorno in A

Hanno collaborato Tommaso Maschio e Claudia Marrone

© foto di Federico Gaetano

PALERMO, voto: 6,5

Giudizio

La struttra dei rosanero è rimasta la stessa, ma Rino Foschi, all'ennesima avventura rosanero, ha comunque inserito tasselli di qualità nella squadra di Tedino. Salvi e Mazzotta sono esterni di valore, così come Falletti e Puscas hanno le qualità per supportare al meglio quel Nestorovski che nel momento decisivo della passata stagione è venuto a mancare. Embalo e Lo Faso saranno le carte da giocare a gara in corso.

Probabile formazione

Palermo (4-3-2-1): BRIGNOLI; SALVI, Rajkovic, Struna, MAZZOTTA; Murawski, Jajalo, HAAS; PUSCAS, FALLETTI; Nestrovski. Allenatore: Tedino.