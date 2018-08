Le pagelle al mercato - Pescara, "ancora" Brugman. Ma chi segna?

Hanno collaborato Tommaso Maschio e Claudia Marrone

PESCARA, voto: 6

Giudizio

La conferma di Brugman, il capitano, in cabina di regia vale di per se la sufficienza al mercato del Delfino. Gli innesti di Ciofani e Scognamiglio in difesa regalano poi qualità e una età media più bassa rispetto alle ultime stagioni. Quello che sembra il punto debole della squadra è l'attacco. Mancuso è un buon giocatore, ma troppo discontinuo, Antonucci è un talento assoluto che però dovrà fare i conti con il noviziato e Monachello come centravanti non regala certezze in fase di realizzativa. La panchina, poi, è piena di punti interrogativi con elementi come MUniz, Ferrante, Del Sole e Cocco.

Probabile formazione

Pescara (4-3-3): Fiorillo; CIOFANI, SCOGNAMIGLIO, Gravillon, Elizalde; MEMUSHAJ, Brugman, Machin; Mancuso, MONACHELLO, ANTONUCCI. Allenatore: Tesser.