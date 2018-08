Le pagelle al mercato - Salernitana, dagli svincolati una marca in più

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

SALERNITANA, voto: 7

Giudizio

Dopo le incertezze dello scorso anno, con tanto di avvicendamento in panchina, per la Salernitana sembrano essere il passato. Quella attuale è una squadra completa in ogni reparto, con alternative di livello e un giusto mix fra esperienza e talento. Micai, Perticone, Migliorini, Di Tacchio, Jallow e Anderson, tutti calciatori arrivati dai club non iscritti a parametro zero sono un vero capolavoro sportivo. Il ritorno in Italia di Djuric dal Bristol è forse l'unico azzardo di un mercato di grande livello.

Probabile formazione

Salernitana (3-5-2): MICAI; PERTICONE, MIGLIORINI, Schiavi; Casasola, Akpa Akpro, DI GENNARO, CASTIGLIA, Pucino; JALLOW, DJURIC. Allenatore: Colantuono.