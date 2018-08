Le pagelle al mercato - Spezia, mediana al top. Certezza Galabinov

Hanno collaborato Tommaso Maschio e Claudia Marrone

© foto di Federico Gaetano

SPEZIA, voto: 7

Giudizio

Con l'arrivo di Marino la squadra è stata impostata sul 4-3-3 e il mercato ha portato tutti elementi utili a questo modulo. Okereke e Pierini sono due esterni offensivi che hanno tutto per fare la differenza a supporto di Galabinov, bomber che in Serie B può fare la differenza. A centrocampo il colpo è Bartolomei che assieme a Ricci, Mora, Acampora, Crimi e Vignali completa un reparto top per la categoria. Ottimo l'arrivo in porta di Antonio Lamanna dal Genoa. Che siano gli Aquilotti la rivelazione della prossima cadetteria?

Probabile formazione

Spezia (4-3-3): LAMANNA; De Col, CAPRADOSSI, Terzi, CRIVELLO; BARTOLOMEI, RICCI, Mora; Mastinu, GALABINOV, PIERINI. Allenatore: MARINO.