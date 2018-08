Le pagelle al mercato - Venezia, pesa l'addio di Stulac. Dubbio porta

Hanno collaborato Tommaso Maschio e Claudia Marrone

© foto di Federico Gaetano

VENEZIA, voto: 6

Giudizio

La squadra è rimasta pressoché la stessa della passata stagione, anche se a centrocampo occorrerà coprire in qualche modo la falla aperta dalla cessione di Stulac al Parma. Di Mariano e Schiavone sono innesti di qualità, ma la sensazione è che qualcosa sul piano del fosforo manchi comunque. In attacco Litteri è una certezza, mentre a Citro si chiederà la giusta voglia di riscattarsi dopo una stagione vissuta da alternativa a Frosinone. Più di un dubbio sul dopo Audero: Vicario e Lezzerini sono buoni elementi per la cadetteria ma il talento scuola Juve era di un'altra categoria.

Probabile formazione

Venezia (3-5-2): Vicario; Andelkovic, Modolo, Domizzi; DI MARIANO, Falzerano, SCHIAVONE, Pinato, Garofalo; Litteri, CITRO. Allenatore: VECCHI.