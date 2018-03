Le pagelle del Bari - Male Galano, Brienza decisivo

Risultato finale: Bari-Spezia 1-1.

© foto di Federico Gaetano

Micai 6 - Ha poche colpe sul gol subito, per il resto del match subisce davvero pochissimi tiri verso la porta. Bene in presa alta.

Sabelli 6 - Spinge con costanza, non si ferma praticamente mai. Compie bene entrambe le fasi.

Diakitè 5.5 - Nel primo tempo sbaglia troppo, con tanti palloni rinviati male. Nella ripresa riesce a rifarsi, ma la sua prestazione rimane sottotono.

Marrone 5.5 - Si fa anticipare in occasione del gol, per il resto della sfida soffre troppo la velocità di Mastinu e Forte.

Balkovec 6.5 - Gioca una partita di grande sacrificio, non si ferma praticamente mai. I pericoli maggiori arrivano dai suoi piedi.

Henderson 5.5 - Troppo nervoso sin dai primi minuti, ingaggia un duello personale con Mora. Sbaglia molti palloni in uscita.

Basha 5 - Nel primo tempo non riesce quasi mai ad impostare il gioco, nella ripresa sbaglia spesso il movimento sui passaggi di Brienza.

Busellato 6 - Prova a gestire le operazioni in mezzo al campo, quando lo Spezia gli lascia spazio lui ne approfitta e allarga il suo raggio di azione. (Dal 57’ Brienza 7 - Entra in campo e illumina subito la scena. E trova anche il gol del pareggio).

Improta 5.5 - Ci prova in qualche modo, ma spesso si perde in qualche ricamo di troppo. In un paio di occasioni sfiora la rete. (Dall’88’ Cissé s.v.).

Nenè 6.5 - Non segna, ma compie un ottimo lavoro. Buone occasioni da gol, in attacco non lo tengono mai.

Galano 5 - Sfiora il gol su calcio di punizione, per il resto sbaglia davvero troppo. Un giocatore totalmente diverso rispetto al girone d’andata. (Dal 70’ Kozak 6 - Entra bene in campo, sfiora il gol in un paio di occasioni).