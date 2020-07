Le pagelle del Benevento - Caldirola tiene bene, Kragl unico a provarci. Pochi palloni per Moncini

Trapani - Benevento 2-0

36' Pagliarulo; 73' Coulibaly

Manfredini 6 - Incolpevole sui due gol subiti, purtroppo per lui non ha neanche particolari occasioni per mettersi in mostra in altro modo. Non è tra i responsabili, comunque.

Maggio 5,5 - Un grandissimo intervento difensivo in scivolata a fermare Piszczek da due passi nel primo tempo, ma anche l'assenza lasciata in difesa nell'azione del 2-0. La somma complessiva non è del tutto sufficiente.

Gyamfi 5,5 - Un po' arrugginito, ha giocato poco quest'anno e si vede. Nei 60' scarsi del Provinciale rimedia un giallo ingenuo a fine primo tempo, ed esce a inizio ripresa.

(dal 56' Volta 5,5 - Appena entrato si distingue per un bel salvataggio su Piszczek in piena area, ma temporeggia troppo a chiudere Dalmonte in occasione del raddoppio).

Caldirola 6 - Alla fine dei giochi, è probabilmente lui, al rientro al centro della difesa, il migliore in campo tra i ragazzi di Inzaghi. Qualche chiusura di livello. Tiene bene il reparto, ma non basta.

Barba 6 - Dai primi palloni, sembra in buona serata per spingere con continuità sulla corsia e creare pericoli. In realtà man mano rimane più bloccato, concedendo comunque poco.

(dal 68' Improta 5,5 - Ventidue minuti più recupero per incidere, ma non ci riesce. Forse anche complice una posizione a tutta fascia, non è in grado di accendersi).

Tello 5,5 - Comincia bene, provando ad assaltare la mediana trapanese grazie alla sua gamba fresca ed atletica. Poi però i siciliani riescono a prendergli le misure, e pian piano si eclissa dalla partita.

Basit 5,5 - Esordio da titolare in B per il giovane ghanese, cui Inzaghi affida il ruolo di vertice basso davanti alla difesa. Non troppo ispirato, e ammonito, lascia il campo prima dell'ora.

(dal 56' Insigne 5,5 - Mossa di Inzaghi per cambiare le sorti del suo reparto offensivo, in realtà non è che le cose si modifichino poi troppo. Un solo tiro a buon termine, ma molto lontano dallo specchio).

Hetemaj 5,5 - L'esperto finlandese corre tanto lì nel mezzo, ma la sua squadra sembra faticare notevolmente a fare gioco. Si vede poco, finché non è ammonito. Poco dopo lascia il campo.

(dal 68' Del Pinto 5,5 - Forse il suo compito sarebbe quello di limitare le ripartenze trapanesi e dare ordine alla manovra, ma alla fine dei conti non fa né l'una né l'altra).

Kragl 6 - L'unico dei suoi che sembra voler reagire ad una serata storta. Ci mette un po' ad accendersi, ma nel secondo tempo è praticamente da solo a provare a far male a Carnesecchi. Quasi ci riesce.

Di Serio 5 - Il giovanissimo attaccante ha la sua prima, grande chance dal 1'. Volitivo ma confusionario, potrebbe colpire nel secondo tempo ma, da posizione defilata, si infrange sul palo a porta vuota.

Moncini 5 - Serata difficilissima per lui, ha pochi palloni serviti con i tempi giusti, e deve lottare per provare ad essere pericoloso. Peccato che tocchi pochissimi palloni e non risulti mai tale. Peggiore in campo.

(dal 76' Sau s.v.)