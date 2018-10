Le pagelle del Benevento - Coda e Insigne jr decisivi, bene Billong

Risultato finale: Benevento-Cremonese 2-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Puggioni 6 - Non è chiamato a particolari interventi: attento su Mogos, ordinaria amministrazione e può nulla sul bolide dalla distanza di Migliore.

Gyamfi 6 - Sostituisce Maggio e lo fa bene, senza sbavature. Attento in chiusura, presidia bene la sua zona di competenza badando soprattutto alla fase difensiva.

Volta 6.5 - Guida bene la difesa, diversi interventi puliti e risulta elegante anche in fase di impostazione.

Billong 6.5 - Attento in fase difensiva, fa a sportellate con gli attaccanti della Cremonese vincendo diversi duelli. Ammonito nel finale.

Letizia sv. Sfortunato, la sua gara dura pochi minuti. Esce subito per un problema fisico. Dal 20' Di Chiara 6.5 - Grande impatto sul match: diversi affondi sulla sinistra e una diagonale difensiva provvidenziale a salvare su Carretta.

Tello 6 - Quantità e qualità nella zona nevralgica del campo. Diversi strappi palla al piede, qualche inserimento e anche diverse pause prima di tornare a far girare la sfera.

Viola 6.5 - Solita qualità in cabina di regia. Tanti palloni giocati, qualche errore ma la solita eleganza nel dirigere l'orchestra e nel dettare i tempi di gioco. Nel finale generoso anche in fase difensiva.

Bandinelli 6 - Mezzala con compiti da regista. Fa bene le due fasi, si inserisce spesso alle spalle delle punte ma, di tanto in tanto, va anche a sostituirsi a Viola per avviare l'azione.

Buonaiuto 6 - Tante percussioni sulla corsia mancina, è spesso nel vivo del gioco. Non sempre fa la scelta giusta quand'è il momento dell'ultimo passaggio ma non manca sostegno continuo alla manovra. Dal 77 Improta sv.

Coda 7 - Segna un gran gol con dribbling e mancino all'incrocio, suggerisce per il raddoppio di Insigne e per tutto il match difende palla aiutando i compagni nei momenti di maggior difficoltà.

Insigne 7 - Come il collega di reparto, gol e un assist per l'esterno del Benevento. Suo il lancio per la rete di Coda, poi si mette in proprio chiudendo il match con un bel sinistro preciso. Dal 58' Ricci 6 - Rimedia subito un giallo ma è anche autore di diversi spunti sulla corsia destra.