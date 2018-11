Le pagelle del Benevento – Coda migliore in campo, male Tello

Risultato finale: Carpi-Benevento 2-2.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Montipò 6.5 - Esordio positivo per il portiere del Benevento. Salva tutto, ma soprattutto è sempre attento in tutte le uscite. Peccato sul gol di Concas, forse poteva fare qualcosa di più.

Volta 5.5 - Gioca una gran bella partita in fase difensiva. Ma nel finale concede quella giocata ad Arrighini, decisiva per il pareggio.

Billong 6 - Quando gli avversari partono in velocità, fa fatica a tenerli. Ma gioca una prova di carattere, limitando come può gli attaccanti biancorossi.

Costa s.v. (Dall'8' Di Chiara 6 - Bene in tutte le fasi, soprattutto quando deve spingere. Esce per via di un problema fisico). (Dall' 46' Sparandeo 6 - Qualche fallo di troppo, soprattutto nel finale. Ma entra in campo con l'atteggiamento giusto).

Gyamfi 6.5 - Imprendibile sulla corsia di competenza, appena trova spazio affonda sempre. E crea diversi pericolosi, soprattutto nel primo tempo.

Tello 5.5 - Qualche errore di troppo, specialmente nel finale. Ci si attendeva più precisione nel momento cruciale di questa sfida.

Viola 6.5 - Uno dei migliori in campo, non sbaglia nulla. Nei primi minuti è pericolosissimo, la sua qualità spacca in due il centrocampo dei biancorossi.

Bandinelli 5.5 - Tocca pochi palloni e non riesce mai ad entrare nel vivo della manovra. Forse mancano proprio i suoi inserimenti senza palla.

Letizia 7 - La legge colpisce ancora, arriva il gol dell'ex seppur in maniera fortunosa. Nel finale si fa male alla caviglia e prova comunque a rimanere in campo.

Coda 7 - Festeggia il compleanno con un gol su calcio di rigore, il primo in trasferta con la maglia del Benevento. Ci prova anche su azione, ma Colombi gli nega la gioia in diverse occasioni.

Asencio 6 - Protegge il pallone, prova a dare qualità alla manovra con diverse giocate. Manca soltanto in fase realizzativa, dove non sfrutta le occasioni che gli capitano. (Dal 73' Buonaiuto 6 - Entra bene in campo, sfiorando in un paio di occassioni il terzo gol).