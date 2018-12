Le pagelle del Benevento - Improta decisivo, difesa saracinesca

Risultato finale Padova-Benevento 0-1

Montipò 6.5 - Si fa sempre trovare pronto, le poche volte nelle quali viene chiamato in causa. Dimostra fermezza e sicurezza, salva nel finale su Marcandella.

Letizia 6 - Buoni rifornimenti sulla corsia destra, con la propensione nel farsi vedere in avanti. Due grandi conclusioni, quella in avvio scheggia il palo.

Volta 6 - Attento quanto serve, nonostante non si debba dannare l'anima. In anticipo, soprattutto su Bonazzoli, toglie spesso le castagne dal fuoco.

Antei 6.5 - Non corre davvero nessun rischio per tutta la gara. Annulla le avanzate di Capello ed è sempre impeccabile quando di tratta di chiudere sugli attaccanti.

Di Chiara 6 - L'ammonizione arriva troppo presto e ne condiziona la prestazione nel confronto con Bonazzoli. Ma l'esterno spinge con continuità ed efficacia.

Tello 6 - Tra i più propositivi, sa rendersi pericoloso con un paio di conclusioni interessanti e grazie ai suoi inserimenti. Partecipa attivamente alla fase offensiva.

Del Pinto 6 - Una prestazione coriacea per il centrocampista che alza il muro in mediana. Ci mette il fisico, rimedia l'ammonizione, rischia giusto su un pallone.

Bandinelli 6 - Gestisce i tempi della manovra con discreta lucidità, favorendo le avanzate degli attaccanti e alzando il gioco. Tiene botta fino alla fine.

Improta 7 - Ha la chance di ribadire in rete nel primo tempo ma se la divora. Si fa perdonare quando fulmina Marelli per lo 0-1 che decide la partita.

Coda 6 - Ha le due occasioni più pericolose per il Benevento nel primo tempo, manca di precisione e fortuna. Ma è una spina nel fianco degli avversari per tutta la gara.

Buonaiuto 5.5 - Chiamato in extremis a sostituire Insigne ai box, non entra mai nel vivo del gioco anche se non gli manca il feeling con Coda. (Dal 60' Ricci 6.5 - Offre maggiore vivacità. Dai suoi piedi nasce il pallone per la rete del Benevento).