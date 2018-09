Le pagelle del Benevento - Improta imprendibile, Viola uomo ovunque

Benevento-Salernitana 4-0

Riccardo Improta

© foto di Federico Gaetano

Puggioni 6 – Pressoché inoperoso, attento quando chiamato in causa.

Maggio 7 – Sigla un gol pesante che mette in discesa la gara. Bravo sia in fase di spinta che in copertura.

Volta 6.5 – Ottima gara del centrale sannita, che guida la difesa con autorità.

Billong 6 – Annulla Djuric senza andare mai in affanno, ma guadagna un giallo evitabile nel finale.

Letizia 7 – Altra prova maiuscola dell'esterno, che quando si affaccia in avanti è sempre pericoloso. Nel finale sfiora l'eurogol, negatogli da Micai.



Bandinelli 6.5 – Sempre pungente con i suoi inserimenti senza palla, anche se a volte difetta in precisione.

Viola 7 – Prestazione monumentale del regista, vero faro del centrocampo. Dispensa aperture col contagiri ed è indispensabile in copertura. Serve l'assist a Maggio sul vantaggio, innesca il contropiede del raddoppio.

Tello 6.5 – Ottima prova dell'ex Cagliari, sempre al posto giusto. Dai suoi piedi nascono diverse azioni pericolose.

Ricci 6 – Meno preciso del solito, ma costringe Casasola sulla retroguardia per tutta la gara. Dal 69' Insigne 6.5 - Serve ad Improta il pallone del raddoppio e cala il tris pochi minuti dopo.

Coda 6.5 – Tanta corsa e sacrificio del centravanti, che lotta per tutta la squadra aprendo spazi per i compagni. Dal 73' Asencio 6.5 - Entra e battaglia, siglando il 4-0 nel finale.

Improta 7.5 – L'esterno campano rappresenta una spina nel fianco della retroguardia granata fin dai primi minuti. Nella ripresa realizza lo splendido gol del raddoppio e serve un assist al bacio ad Insigne sul terzo gol.