Le pagelle del Benevento - Letizia ispira, Coda-Insigne sottotono

Risultato finale: Benevento-Brescia 1-1

Montipò 6 - Un volo dopo cinque minuti sulla stecca di Dimitri Bisoli. Poi un lungo intervallo di inattività interrotto dal bolide di Torregrossa, imbeccato da Donnarumma, sul quale è difficile imputargli colpe.

Volta 6 - Sorveglia con efficacia per ampi tratti le transizioni del Brescia e limita al minimo gli errori. Eccezion fatta per il timbro di Torregrossa, retroguardia campana concede di rado il fianco agli avversari. Un solo neo: accorcia in ritardo su Donnarumma, che serve l'assist a Torregrossa.

Antei 6,5 - Guida con personalità la linea a tre e contribuisce a blindare la porta di Montipò. Poche sviste e qualche buon anticipo. Al cinquantesimo è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema alla caviglia. (Dal 51' Billong 5,5 - Sorpreso da Donnarumma sul vantaggio delle Rondinelle).

Di Chiara 5,5 - Finisce di diritto nel novero dei migliori nel primo tempo: in contenimento se la cava, da applausi il duetto a distanza con Letizia, con il quale scambia lanci sistematicamente chirurgici. Sul vantaggio del Brescia perde l'equilibrio e spiana di fatto la strada a Torregrossa.

Letizia 7 - Il Benevento prova a sfaldare la densità in zona centrale del Brescia allargando perennemente il gioco. Approccio tattico che ne esalta le qualità: calibra al centro diversi traccianti ghiotti per i compagni. Poco prima del settantesimo dà forfait per un fastidio muscolare. (Dal 67' Maggio 5,5 - Mette al centro un paio di traversoni fatti preda da Alfonso).

Tello 5,5 - Alterna alcuni rammendi positivi a disimpegni in palleggio errati. Da rivedere oggi la pulizia in fase di possesso. Non perde la tramontana, ma resta lontano dai riflettori e combina nel complesso troppo poco.

Del Pinto 5,5 - Scolastico in palleggio, qualche eccesso di foga di troppo che per sua fortuna non frutta sanzioni. Non incide come vorrebbe e si perde sovente nel traffico. A quattordici primi dal novantesimo lascia il campo ad Asencio. (Dal 76' Asencio s.v.).

Bandinelli 6 - Il più frizzante del terzetto in mediana. Dopo una partenza un po' in sordina cambia passo e cerca il graffio in incursione. Non irresistibile sotto porta (un solo destro ravvicinato, e masticato), ma il suo dinamismo dà ritmo allo sviluppo del gioco campano.

Improta 5,5 - Sgamba senza sosta sul binario di competenza, anche se sovente sbaglia tempistiche e scelte. Non lesina ripiegamenti che garantiscono equilibrio quando il Brescia attacca. Nel finale rimedia un giallo per simulazione.

Coda 5,5 - Non mancano al solito i lampi, anche se il livello d'allerta dei difensori biancoblu non oltrepassa mai la soglia critica. Quando può scambia con Insigne, ma non riesce mai a pungolare Alfonso. La sua corsa alle spalle di Cistana propizia la sfortunata autorete del centrale.

Insigne 5,5 - Gravita attorno al partner Coda e la chance più nitida del Benevento porta la sua firma: un sinistro piazzato che lambisce il legno e va sul fondo. Perde ritmo ed estro in un secondo tempo in cui le difficoltà si moltiplicano.