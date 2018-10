Le pagelle del Benevento - Tello, serata no. Coda segna solo al Vigorito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Puggioni 6 - E' sempre attento a ciò che accade in campo, accompagna l'azione difensiva dei suoi, uscendo spesso sui lanci in profondità per gli attaccanti del Livorno, che lui anticipa.

Maggio 5,5 - Poco preciso in fase d'uscita, sbaglia tre palloni consecutivi nel primo tempo. Cresce nella ripresa, ma spinge comunque meno del solito.

Billong 6,5 - Possente, fa della forza fisico un punto a favore e lo fa vedere nei duelli con Giannetti, spesso stravinti.

Volta 6 - Gioca con esperienza, raramente va in difficoltà tenendo bene la posizione.

Letizia 6 - Accompagna di più la manovra sulla corsia mancino, ma come il collega dall'altro lato non è chirurgico nei suggerimenti verso gli avversari. Ma la sua corsa bilancia i fattori della sua partita.

Tello 5 - Una delle sue peggior prestazioni stagionali. A volte rischia troppo palla al piede, sbaglia diverse scelte in mediana. Leggermente meglio nella ripresa, ma di certo è sotto la sufficienza. Serata no.

Viola 5,5 - Gioca con una discreta qualità, un paio lampi, qualche tunnel, le sue geometrie, il suo mancino. Tutto bello, ma in alcuni momenti della partita sembra indossare i panni del suo fratello gemello, commettendo errori evitabili.

Bandinelli 6,5 - Un ottimo avvio, per i primi venti minuti è il più pericoloso del Benevento. Poi fa tanta sostanza, abbinata a non rare gite nell'area di rigore avversaria. Dal 77' Nocerino s.v.

Insigne 6,5 - Non una grandissima partita, ma cerca qualche iniziativa venendo in mezzo al campo. E poi ha il grosso merito di guadagnare il rigore che sblocca la partita con un bel dribbling in mezzo a due. Una giocata che vale tantissimo per il Benevento. Dal 66' Ricci 6 - Un assist quasi decisivo per un bel colpo di testa con Coda, entra tutto sommato bene.

Coda 7 - E' pericoloso su ogni pallone che arriva nell'area di rigore del Benevento. Sbatte più volte sul portiere avversario, ma è freddo dagli undici metri, realizzando così la rete decisiva. Segna solo al Vigorito, ma l'importante è metterla dentro. Preferito ad Asencio, ripaga così Bucchi.

Buonaiuto 6 - Alla seconda da titolare in campionato non brilla in maniera eccezionale, ma si guadagna la pagnotta dando tanta corsa alla causa. Sfiora il gol nel primo tempo, quando solo un super Mazzoni gli nega la gioia personale. Dal 70' Improta s.v.