Le pagelle del Brescia - Decide Torregrossa. Cistana leader in difesa

Risultato finale: Brescia-Livorno 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfonso 6,5 - Specchio blindato e clean sheet che dà morale. Un bell'intervento su Murillo sullo zero a zero: ribatte con la mano di richiamo il destro a giro del centravanti opposto. A vantaggio acquisito non corre pericoli ed è attento in uscita.

Mateju 6 - Non va oltre i consueti standard, ma limita al minimo le sbavature e sorveglia con attenzione la corsia. Un paio di sviste senza gravi conseguenze nel duello individuale con Fazzi. Anche nel finale non perde la tramontana e congela il risultato insieme al resto della truppa.

Cistana 7 - Il tridente amaranto non lo costringe a ritmi forsennati, ma oggi è lui il vero leader della linea a quattro biancoblu. Sbaglia pochissime letture e mette parecchi rammendi preziosi. A pochi secondi dall'intervallo è protagonista di una chiusura provvidenziale su Raicevic.

Romagnoli 6,5 - S'intende a dovere con il compagno di reparto e mette molto del suo nell'efficacia in opposizione di oggi. Riesce quasi sempre a chiudere ogni varco alle iniziative opposte, senza mai abbassare il livello di tensione. Buona gestione dopo il raddoppio, quando il Livorno inizia a mollare la presa.

Curcio 5,5 - Concede poco in fase di non possesso e garantisce appoggio quando il Brescia prova a sfondare. Esibisce qualche buono spunto sul binario di competenza, poi però viene allontanato anzitempo dal campo per somma di ammonizioni: la prima per un intervento da tergo su Diamanti, la seconda per una scivolata in ritardo su Maicon.

Bisoli 6 - Spende due terzi di serbatoio in una prima frazione in cui regala corsa e generosità. Inietta sostanza, anche se non è efficace come vorrebbe. Si assesta su ritmi più blandi dopo l'intervallo, complice soprattutto la stanchezza.

Tonali 6 - Nelle prime fasi la regia è ridotta all'osso, anche per schermare le iniziative di Bisoli e Ndoj. A dieci primi dall'intervallo estrae dal cilindro il bel fendente per la zuccata vincente del compagno di merende Torregrossa. Sbaglia qualche tocco di troppo, ma è al solito uomo d'ordine in mezzo al campo.

Ndoj 6,5 - Più coinvolto di Bisoli e Tonali, scardina spesso la linea toscana con le sue incursioni sul centro-sinistra. Buon lavoro anche in palleggio: quando può cerca la combinazione con i compagni più vicini. Alcune scelte rivedibili nei metri finali.

Spalek 5,5 - Tra le note meno liete. Spreca più del lecito quando avrebbe l'occasione di innescare le due punte. In alcune circostanze lega bene i reparti e ripiega sui ribaltamenti di fronte del Livorno, ma potrebbe e dovrebbe incidere di più in transizione.

Torregrossa 7,5 - Primi quarantacinque di grande mobilità: non dà riferimenti ed è spalla ideale di Donnarumma. Al trentacinquesimo apre le danze, approfittando di un tracciante chirurgico di Tonali: zuccata ineccepibile che s'infila in buca d'angolo. Arricchisce il bottino personale con un tap-in agevole. (Dall'88' Morosini s.v.).

Donnarumma 6 - In una contesa in cui non brilla particolarmente riesce comunque ad essere decisivo, seppur indirettamente. Si scuote dopo un primo tempo in chiaroscuro e mette lo zampino sul bis di Torregrossa con la magia che fa secco Bogdan. Sacrificato da Corini dopo il rosso a Curcio. (Dal 79' Gastaldello s.v.).