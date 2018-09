Le pagelle del Brescia - Donnarumma superstar, Torregrossa generoso

Risultato finale: Brescia-Palermo 2-1

Alfonso 6.5 - Nei primi minuti compie un grandissimo intervento su Salvi che avrebbe potuto cambiare il canovaccio del match. Incolpevole sul gol di Moreo.

Sabelli 6 - Si fa vedere poco in avanti ma in difesa chiude tutti i varchi con ottime scelte di tempo (Dall’80’ Mateju sv).

Gastaldello 6 - Sempre sicuro sui palloni alti e negli interventi. Unico neo quando di testa permette a Moreo di riaprire il match.

Romagnoli 6.5 - Gioca spesso d’anticipo su Nestorovski e Trajkovski, clienti per niente comodi per la categoria.

Curcio 6 - Dopo una disattenzione su cui Alfonso mette una pezza, sale in cattedra spingendo molto sulla corsia di sinistra andando spesso al traversone.

Ndoj 6.5 - Tanta intensità e dinamismo in mezzo al campo. Recupera molti palloni rischiando qualcosa specialmente nel primo tempo (Dall’88’ Cistana sv).

Tonali 6.5 - Orchestra la manovra come un veterano. Cerca sempre l’imbucata in verticale verso le punte.

Dall’Oglio 6.5 - Si muove molto allargandosi anche sulla sinistra. Suo l’assist per il vantaggio di Donnarumma.

Bisoli 6 - Inizia un po’ timido fra le linee, cresce molto nel corso del match andando a pressare i primi portatori di palla del Palermo.

Donnarumma 7.5 - Nel giro di due minuti trova due reti che incanalano il match nei giusti binari per la sua squadra.

Torregrossa 6.5 - Non trova il gol ma quanto lavoro per la squadra. Mette in campo tanta generosità e tanta intensità (Dall’82’ Morosini sv).