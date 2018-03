Le pagelle del Brescia - La difesa sbanda troppo, Caracciolo ci prova

Risultato finale: Bari-Brescia 3-0

Minelli 6 - Nulla può sui gol del Bari ma è costretto a raccogliere il pallone in rete in tre occasioni.

Cancellotti 5 - Dalla sua parte Cissé ha troppo spazio di agire, si fa vedere in fase offensiva ma non sempre è preciso nel suggerimento.

Somma 5 - Nené non è un cliente facile questa sera e, come tutta la difesa del Brescia, va in affanno quando i Galletti si fanno vedere in area.

Gastaldello 5 - In ritardo sulla spizzata di Nené che porta al gol di Improta. Serata difficile per il capitano delle Rondinelle.

Curcio 4.5 - Improta lo salta sempre sulla fascia di competenza. In ritardo sulla rete del vantaggio del Bari.

Bisoli 5 - Fa vedere qualche spunto in avanti ma viene arginato dalla retroguardia del Bari. Si addormenta su Nené in occasione del terzo gol del Bari.

Viviani 5.5 - Esordio amaro per il giovane classe 2000. Non aiutato dai compagni in fase di costruzione di gioco, avrà altre occasioni per mettersi in luce. La carta d’identità è dalla sua (Dal 46’ Caracciolo 6 - Si dà da fare al centro dell’area, ha il merito di impegnare Micai con un colpo di testa nel finale).

Martinelli 5 - Fa poco lavoro in fase di interdizione perdendo i duelli in mediana. Poco propositivo in avanti.

Embalo 4.5 - Non si vede praticamente mai sulla corsia di sinistra. Non dà l’aiuto necessario a Curcio (Dal 68’ Furlan 5.5 - Entra a risultato già acquisito, si vede poco).

Cortesi sv - Un’ammonizione nel quarto d’ora disputato. Alza bandiera bianca in seguito ad uno scontro di gioco (Dal 15’ Rivas 5 - Qualche buon guizzo al momento del suo ingresso ma poi cala).

Torregrossa 5 - L’impegno non manca ma negli ultimi metri non riesce a dare la zampata vincente.