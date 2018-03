Le pagelle del Brescia - Tonali illumina, delude Embalo

Risultato finale: Brescia-Cremonese 1-1.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Minelli 6 - Non ha colpe sul gol subito, per il resto del match non subisce moltissimi tiri verso la porta, soprattutto nella ripresa.

Coppolaro 5.5 - Soffre troppo le ripartenze degli ospiti, lascia moltissimo spazio. Si vede poco anche in fase offensiva. (Dal 91’ Spalek s.v.).

Somma 5.5 - Da rivedere la sua posizione sul gol di Piccolo, sulle ripartenze soffre troppo le giocate ospiti.

Gastaldello 7 - Uno dei migliori in campo, ci prova quando le speranze sono ridotte al lumicino. E si inventa il gol del pareggio.

Curcio 5.5 - Nella prima metà di gioco lascia troppo spazio agli avversari, nella ripresa è più propositivo. Ma la sua prova rimane insufficiente.

Embalo 5 - Sbaglia troppo, non si vede quasi mai. Prima di uscire prova una girata, ma la traiettoria non impensierisce Ujkani. (Dal 61’ Okwonkwo 6.5 - Entra molto bene in campo, sulla destra crea molti pericoli).

Bisoli 6 - Nel primo tempo non gira bene, nella ripresa alza i ritmi e riesce ad essere molto più pericoloso.

Tonali 6.5 - Uno dei migliori, non sbaglia moltissimo. Anche nel momento di difficoltà riesce a gestire la pressione.

Furlan 5 - Prova qualche giocata nell’uno contro uno, ma i suoi cross sono innocui. Boscaglia lo sostituisce addirittura nel primo tempo. (Dal 42’ Martinelli 6 - Occupa bene la zona mediana, gestisce con tranquillità diversi palloni).

Torregrossa 6 - Spreca diverse occasioni nel finale, ma è sempre propositivo. Serve però più concretezza in momenti simili.

Caracciolo 6 - Lavora per la squadra, gestisce bene il pallone. Non ha molte occasioni, ma appena calcia sfiora la rete.