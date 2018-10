Le pagelle del Carpi - Arrighini ci prova. Pezzi, che ingenuità

Risultato finale: Carpi-Palermo 0-3

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Colombi 5,5 - Freddato dopo sei primi dal radente mortifero di Falletti. Il bis è di Jajalo, che approfitta di una sua ribattuta non impeccabile sulla stecca di Nestorovski, che chiude i giochi con una zampata da zero metri.

Pachonik 5,5 - Asseconda quando può le discese dei suoi, anche se nei metri finali non sembra disporre delle giuste armi per azzannare l'avversario. Qualche affanno nel duello con Mazzotta, che è in serata propizia: in linea con il resto del reparto tradisce alcune indecisioni in contenimento.

Suagher 5 - Perde distanze e lucidità nelle fasi più avvolgenti del forcing offensivo rosanero. Un suo rammendo difettoso spiana la strada al tris di Nestorovski nel finale di gara. Richiamato alla base all'ottantatreesimo: lo rileva Concas. (Dall'83' Concas s.v.).

Poli 5 - L'opposizione imbastita con Suagher andrebbe rivista a più riprese. Abnegazione che non basta a contrastare un Palermo che quando cambia passo filtra con semplicità disarmante. Gara da dimenticare: serve andare oltre, facendo tesoro delle disattenzioni.

Pezzi 4 - Non colma mai il mismatch con Rispoli, che contribuisce ad affossarlo prima dell'intervallo: la doppia ammonizione che lo costringe ad abbandonare anzitempo il campo scaturisce da un intervento illecito sul dirimpettaio e da un altro ai danni di Haas.

Jelenic 5,5 - Prova a mettere un po' di pepe con qualche sprint qua e la, ma è perlopiù predicatore nel deserto quando si mette in proprio. Emerge nella buona fase centrale: le poche iniziative biancorosse hanno origine dai suoi break a destra. Sparisce nella ripresa, vittima dell'inerzia della partita.

Sabbione 5 - Compone insieme a Di Noia una diga tutt'altro che invalicabile, e combina sostanzialmente poco. In fase di non possesso è orfano della giusta reattività, che gli consentirebbe di fronteggiare con maggiore efficacia la sortite siciliane. Poco o niente in palleggio.

Di Noia 5,5 - Qualche timido (ma significativo) sussulto nella sua serata. Nei primi quarantacinque si vede annullare (giustamente) un tap-in che rifinisce una buona trama dei compagni. Accenna un paio di combinazioni potenzialmente interessanti, che non vanno però a buon fine. (Dal 75' Wilmots s.v.).

Buongiorno 5 - Coinvolto nelle distrazioni corali in contenimento. Suo malgrado è sbeffeggiato da Falletti sulla prima rete dei rosanero: l'uruguagio lo manda al bar con una sterzata secca e supera Colombi con un destro ben piazzato.

Arrighini 5,5 - È tra i più intraprendenti e ha il merito di cercare la porta con insistenza quando i compagni lo supportano. Precisione da rivedere a parte, lascia il segno a modo suo. Calo fisiologico anche per lui dopo l'intervallo.

Mokulu 5 - Fisicità che in alcune circostanze è elemento aggiunto delle sortite emiliane. Si danna e prova a garantire il suo contributo con un lavoro di sponda solo saltuariamente efficace. Pochi graffi in zona Pomini, lascia il campo appena dopo l'ora di gioco. (Dal 62' Machach 5,5 - Qualche errore di troppo dopo l'ingresso).