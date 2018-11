Le pagelle del Carpi - Colombi straordinario, battagliero Mbaye

Risultato finale: Crotone-Carpi 1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Colombi 7,5 - Il man of the match senza alcun dubbio, se il Carpi esce con un punto dall'Ezio Scida è grande merito del portiere dei biancorossi. Compie almeno quattro super parate, da applausi l'ultima su Spinelli.

Pachonik 5 - Il più in affanno della retroguardia del Carpi, si trova a fronteggiare Firenze che tenta di metterlo sempre in difficoltà. Lascia qualche spazio di troppo all'attaccante pitagorico senza dimenticare la libertà per Martella.

Sabbione 6 - Un inizio in sofferenza, un finale in crescendo. Serra le fila con il capitano Poli per chiudere la zona centrale agli avanti del Crotone. Chiamato anche a tappezzare sugli errori di Pachonik.

Poli 6,5 - L'eclettico centrale di Castori sbaglia poco e nulla, si prende la briga di marcare da vicino Budimir e concede poco spazio al centravanti croato. Si prende un giallo nel finale per evitare maggiori pericoli.

Buongiorno 6,5 - Nonostante la giovane età dimostra personalità e abnegazione, nel finale accusa qualche problema fisico ma stringe i denti e continua a contrastare le sortite offensive dei pitagorici sulla fascia di competenza.

Jelenic 6 - Un primo tempo senza grandi picchi, soffre le sovrapposizioni di Martella. Cambia corsia nella seconda frazione e prova a rendersi maggiormente pericoloso. Nel finale è uno dei protagonisti del parapiglia davanti alla panchina del Crotone.

Mbaye 7 - Soltanto pochi spifferi d'aria passano dalle sue parti, grande lavoro in contenimento per il mediano di Castori che battaglia con il coltello tra i denti. Peccato sia poco coadiuvato dal resto dei compagni.

Pasciuti 5,5 - Ci si poteva aspettare qualcosa in più dalla bandiera del Carpi, non male il suo rendimento in fase di non possesso. Troppo frettoloso quando è chiamato al servizio per gli avanti biancorossi.

Piscitella 5 - Evanescente in fase offensiva, mai veramente pericoloso lungo tutto l'out mancino. Ha la pecca che si perde Molina in area di rigore che tutto solo firma la rete del vantaggio del Crotone. (Dal 59' Machach 6,5 - Ha un buon impatto con la partita, nei minuti finali regala anche qualche giocata di alta scuola).

Concas 6,5 - Comincia bene la sua partita mandando praticamente in porta Arrighini, galleggia lungo la linea di trequarti fino a che riceve il pallone decisivo. Freddo e preciso, trasforma in diagonale la rete del pareggio. (Dal 90' Suagher sv).

Arrighini 6 - Abbandonato in attacco, viene servito benissimo soltanto in un'occasione quando impegna seriamente Cordaz. Si vede annullare una rete per fuorigioco, subisce un intervento duro di Vaisanen ed è costretto ad abbandonare anticipatamente il terreno di gioco per infortunio. (Dal 57' Mokulu 6,5 - Riceve un solo pallone giocabile, lo trasforma in oro con l'assist vincente per Concas. Inspiegabilmente espulso a tempo scaduto).