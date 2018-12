Le pagelle del Carpi - Eurogol di Pasciuti, scatenato Machach

Carpi-Salernitana 3-2

Lorenzo Pasciuti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Piscitelli 6 – Nella ripresa toglie più volte le castagne dal fuoco ai suoi, murando prima Vitale e poi Rosina. Non può nulla sui due gol.

Pachonik 7 – Quando spinge dimostra di far male con la sua velocità. Realizza due assist decisivi, a Pasciuti sul primo gol e a Vano sul terzo.

Sabbione 7 – Una vera garanzia in difesa, sempre pulito e attento negli interventi. A lui va il grosso del merito sul secondo gol quando stacca alla perfezione.

Poli 6,5 – Un muro contro cui sbattono gli attacchi granata. Impeccabile.

Pezzi 6 – Casasola in è un cliente difficile ma tiene bene. Sempre attento nel gioco aereo.

Jelenic 6,5 – Va a fiammate, ma quando accelera mette in seria difficoltà la retroguardia granata.

Machach 7 – Delizia gli spettatori con tocchi di fino e grandi giocate, non concede mai punti di riferimento agli avversari. Dimostra grandi proprietà tecniche anche se a volte si specchia troppo.

Pasciuti 7 – Tutte le azioni partono dai suoi piedi. Diverse imprecisioni prima però di un eurogol che pesa tantissimo. Dall'83' Mbaye - sv

Di Noia 6 – Sempre preciso in disimpegno, lotta e recupera tanti palloni.

Concas 6,5 – Trova il guizzo vincente nella ripresa che mette in discesa la partita. Dal 72' Buongiorno 5,5 – Va in difficoltà nel finale di gara come tutta la retroguardia.

Arrighini 6 – Viene servito poco e male dai compagni, ma si rende utilissimo col suo lavoro sporco, guadagnando tanti falli e facendo salire la squadra. Dall'80' Vano 6,5 – Appena entrato trova i terzo gol con un perfetto diagonale.