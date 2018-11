Le pagelle del Carpi - Fattore Concas, Jelenic destro da tre punti

Risultato finale: Padova-Carpi 0-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Colombi 6 - Una sola vera parata in tutta la sfida di Padova, bravo in tuffo a deviare la punizione con il mancino di Minesso. Per il resto vive una partita tranquilla e senza alcun rischio.

Pachonik 6 - Un pomeriggio abbastanza tranquillo all'Euganeo per lui, con l'uscita prematura di Contessa il Padova spinge poco lungo la sua fascia. Si lancia poco in sovrapposizione.

Sabbione 6 - Non un grande inizio, un cartellino giallo evitabile come il rischio del secondo. Cresce nella ripresa, serra le fila con il compagno di reparto e non sbaglia più nulla.

Poli 6,5 - La guida della retroguardia del Carpi, il capitano si rende protagonista di una partita senza sbavature. Forma una coppia affidabile con Sabbione, chiude gli spazi per gli avanti del Padova.

Buongiorno 5,5 - Un primo tempo senza alcun rischio, qualche problema nella seconda frazione. Errori di gioventù come il calcio di punizione al limite concesso al Padova non sfruttato dai padroni di casa.

Jelenic 6,5 - Sigla la più classica rete dell'ex, bravo a sfruttare l'assist perfetto di Concas e sigla la rete decisiva con la complicità di Perisan. Non benissimo i suoi calci piazzati, si sacrifica anche in fase di non possesso.

Mbaye 6 - Solito buon lavoro in fase di contenimento, ci mette i muscoli come da mestiere. Nel gioco aereo è sempre pericoloso, ingenuo il cartellino giallo che subisce nella prima frazione di gara.

Pasciuti 6,5 - Uno dei più attivi in mezzo al campo, si sbatte per contrastare i portatori di palla avversari. Ha voglia di far bene, non si ferma praticamente mai. Inventa un pallone splendido non sfruttato da Concas nel primo tempo. (Dal 82' Pezzi sv).

Piscitella 6 - Quando si accende manda in confusione Zambataro, naviga ad intermittenza. Ha rapidità e inventiva, poco servito durante la prima frazione. Prestazione comunque abbastanza positiva. (Dal 69' Di Noia 6 - Rimpolpa il centrocampo con la sua freschezza atletica, peccato per il giallo evitabile).

Concas 7 - Un fattore per la formazione di Castori, di gran lunga il migliore in campo per il Carpi. Prima spreca una grande occasione poi offre un pallone d'oro per la rete di Jelenic. Scherma alla grande Belingheri, colpisce anche il palo esterno nella ripresa.

Mokulu 6 - Partita di sacrificio, sgomita tra le maglie della retroguardia del Padova per aprire varchi per Concas e compagni. Non conclude mai verso la porta di Perisan ma si fa apprezzare per la generosità. (Dal 69' Vano 6 - Entra e pressa tutti i portatori di palla arretrati del Padova senza mollare un centimetro).