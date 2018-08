Le pagelle del Carpi - Jelenic suona la carica, male Pachonik

Risultato finale: Foggia-Carpi 4-2

Colombi 5 - Ci mette una pezza in diverse occasioni ma raccoglie quattro volte il pallone di fondo al sacco, non perfetto sul tiro abbastanza centrale di Loiacono.

Pachonik 4,5 - Una serata da dimenticare in fretta per il terzino del Carpi, si perde in marcatura prima Camporese poi Tonucci e si fa saltare con troppa facilità da Cicerelli in occasione del poker dei satanelli.

Suagher 5,5 - Nega la gioia del gol a Gori con un ottimo intervento in anticipo in piena area di rigore, rischia di naufragare anche per la poca assistenza del reparto.

Pezzi 5 - Si fa saltare con troppa facilità da Carraro in occasione dell'ultimo gol del Foggia, lascia qualche spazio nella fragile retroguardia del Carpi.

Frascatore 6 - Forse l'unica nota lieta della triste serata in terra foggiana, prova a spingere dialogando con Piu e non rischia nulla sui tentativi di Lucas Chiaretti. (Dal 87' Vano sv).

Sabbione 5 - Mette sempre il piede, buone doti di interdizione per metà gara. Nella ripresa ci capisce poco come del resto tutto il reparto.

Jelenic 6,5 - Suona la carica nella ripresa dopo il quarto gol del Foggia, prima propizia la rete di Mokulu e poi si mette in proprio per la seconda rete biancorossa.

Pasciuti 5 - Generoso il capitano ma spesso in ritardo quando c'è da spezzare il gioco del Foggia, da rivedere la prova dell'esperto centrocampista del Carpi.

Di Noia 5,5 - Nel primo tempo è uno dei pochi che prova a dare la scossa in mezzo al campo, cala alla distanza e crolla con tutto il Carpi nella ripresa. (Dal 76' Piscitella 6 - Rischia di siglare il terzo gol grazie ad una grande giocata personale, Bizzari gli dice di no).

Piu 5,5 - Ci prova in avvio di gara con un mancino ben contenuto da Bizzarri, corre tanto lungo la fascia mancina ma viene poco servito dai compagni per lasciare il segno. (Dal 57' Arrighini 5,5 - Fatica ad entrare in partita e non dà peso specifico all'attacco di Chezzi).

Mokulu 6 - Dopo più di un'ora di gioco senza ricevere la sfera riesce a capitalizzare l'unica occasione provando a riaprire la sfida.