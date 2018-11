Le pagelle del Carpi – Machach cambia la sfida, delude Piscitella

Risultato finale: Carpi-Benevento 2-2.

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Colombi 6.5 - Gioca una grandissima partita, con diversi interventi. Sul gol subito è davvero sfortunato, ci sono troppi rimpalli in area. Ingaggia anche un duello con Coda, levando dalla porta almeno tre palloni.

Pachonik 6 - Fa la sua partita, è molto attento in fase difensiva. Dalle sue parti non si passa facilmente, nel secondo tempo dà anche una mano in attacco.

Poli 6 - Legge bene le imbucate da parte degli avversari, non soffre moltissimo le giocate offensive. Attento soprattutto nei minuti finali.

Sabbione 5 - Commette un fallo in area di rigore evitabile. Ma non solo, soffre troppo le giocate in attacco da parte di Coda.

Buongiorno 5.5 - Non una buona prova, la posizione di Gyamfi lo mette in difficoltà durante tutto il match. (Dal 73' Machach 6.5 - Entra in campo e cambia la partita, la sua qualità diventa decisiva).

Jelenic 5 - Si vede soltanto nel finale, dove prova a dare una mano sulla destra. Ma per il resto della sfida rimane basso e non si rende mai pericoloso.

Mbaye 6.5 - Uno dei migliori in casa Carpi, sbaglia davvero pochissimo. Sfiora il gol con un gran destro dalla distanza. (Dal 78' Di Noia 6 - Mette ordine in mezzo al campo grazie alla sua qualità).

Pasciuti 6 - Recupera diversi palloni con la solita esperienza, aiuta a tenere la squadra alta anche nel momento di difficoltà.

Piscitella 5 - Si vede pochissimo, soprattutto in fase di non possesso. Non affonda mai e Gyamfi lo costringe a rimanere basso. (Dal 60' Vano 7 - Un po' nervoso quando entra in campo, ma alla prima occasione trova un gol pesantissimo).

Concas 7 - Poche occasioni da rete, giusto una girata nel primo tempo. Ma sull'azione che lo porta al gol salta e anticipa tutti, riaprendo completamente la sfida.

Arrighini 6.5 - Nel finale compie una giocata da attaccante puro: protezione del pallone, assist a Vano e gol del pareggio. Fa reparto da solo, contro una difesa molto fisica.