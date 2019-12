Le pagelle del Chievo - Difesa svagata, attacco spuntato

Risultato finale: Trapani-Chievo 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Semper 6.5 - Deve capitolare sul gol di Evacuo, per il resto evita il peggio in almeno tre circostanze.

Dickmann 5 - Fatica dietro a tener testa al tridente del Trapani. Spinge poco sulla fascia.

Cesar 5 - Più di uno svarione difensivo, soffre Evacuo e compagni soprattutto in accelerazione. Via nel finale per uno stiramento.

Vaisanen 5 - Sovrastato e sorpreso in occasione del gol di Evacuo.

Cotali 5.5 - Nel primo tempo spinta poco incisiva, da rivedere in difesa. Idem nella ripresa.

Segre 5.5 - Prestazione non positiva in mezzo al campo. Corre fino alla fine, ma non basta. (dal 57' Bertagnoli 5.5 - Poco sprint nel finale)

Esposito 5.5 - A centrocampo dà l suo contributo, ma sono più ombre che luci.

Garritano 5.5 - Inizio promettente, poi va a sprazzi. (dal 74' Ceter s.v. - )

Vignato 5.5 - Pochi varchi per colpire, una fiammata ad inizio ripresa poi poco o nulla.

Meggiorini 5.5 - Prima parte brillante, poi cala fino al cambio.

Rodriguez 5.5 - Finisce ben presto nella rete della difesa del Trapani. (dal 46' Djordjevic 5.5 - Anche lui non trova i varchi per essere incisivo)