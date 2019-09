Le pagelle del Cittadella: male Adorni e Bussaglia, Diaw ci prova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paleari 6 - Solita certezza tra i pali, non può nulla sul rigore potentissimo di La Gumina.

Mora 5,5 - Spinge a corrente alternata, ma alle volte sbaglia un po' troppo in fase sia offensiva che di contenimento.

Adorni 5 - Soffre tanto i tagli del reparto offensivo empolese, abile anche con l'inserimento dei centrocampisti. Prende anche un meritato giallo.

Perticone 6,5 - Salva un gol quasi fatto intervenendo in scivolata su La Gumina. In generale decisamente più preciso del compagno di reparto.

Benedetti 6 - Il giallo non è una discriminante: spinge bene ma difende un po' a sprazzi. Sinistro educatissimo oggi ispirato solo a tratti.

Bussaglia 5 - Male, a tratti malissimo. Soffre molto la manovra dell'Empoli, finendo per essere sostituito.

Dal 68' Vita - 5,5 - Un po' meglio rispetto a Bussaglia, ma comunque in balia della manovra avversaria come i compagni di reparto.

Iori 6 - Gara d'ordine, seppur con un po' di affanno per il dinamismo del centrocampo avversario.

Branca 5 - Sbaglia tantissimo, commette un paio di falli e dimostra di essere un po' indietro rispetto ai livelli della scorsa stagione.

Luppi 5,5 - Gara di sofferenza per l'ex Hellas Verona, che svaria tanto sul fronte offensivo senza risultare mai decisivo.

Dal 57' Panico 6,5 - Tarantolato, corre e lotta ovunque pur non andando mai a colpire il bersaglio grosso.

Diaw 6 - Un vero guerriero, non segna ma fa sempre paura alla difesa avversaria.

Celar 5,5 - Prova a rendersi pericoloso, ma non spaventa quasi mai Brignoli.

Dal 79' De Marchi sv