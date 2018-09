Le pagelle del Cittadella - Rizzo propositivo, male le due mezzali

Paleari 6 - Nessun particolare errore, sul gol di Asencio non può far davvero nulla. Quando viene chiamato in causa risponde presente.

Ghiringhelli 5,5 - Sempre propositivo, ma è troppo impreciso quando arriva sul fondo: i suoi cross arrivano sempre agli avversari, o direttamente sul fondo.

Frare 6 - Prova diversi lanci lunghi, mostrando anche una buona qualità da questo punto di vista. Difensivamente è abbastanza solido.

Drudi 6 - Importante il suo apporto sulle palle alte, anche in zona offensiva. Prestazione sufficiente.

Rizzo 6 - Spinge tanto sulla fascia, spesso è pericoloso quando guadagna il fondo e fa partire i suoi classici spioventi. E non mancano manco i suoi inserimenti in zona centrale.

Pasa 5 - Non si fa mai vedere dai compagni, è troppo nascosto dietro le maglie avversarie. Uno come lui dovrebbe fare un altro tipo di gioco. Dal 70' Branca s.v.

Iori 5,5 - Cerca di essere più incisivo dei colleghi di reparto, tentando anche la soluzione personale in determinate circostanze. Ma ci si aspettava qualcosina in più da parte sua.

Proia 5 - Invisibile, si fa mettere in mezzo dalla mediana avversaria. Non ripaga la scelta di Venturato di puntare su di lui. Dal 70' Settembrini s.v.

Siega 5,5 - Ci mette il cuore, cerca di proporsi tra le linee, ma a volte è troppo impetuoso. Frenetico.

Strizzolo 6 - Si dà da fare fin dall'inizio, cerca gli spazi, gioca con e per i compagni. Positiva la sua prova, al di là della mancanza del gol.

Malcore 5,5 - Tenta qualche azione personale, ma poco altro. Non incide su questa partita. Dal 61' Finotto 6 - Buon impatto sulla gara. Ecco, a lui manca soltanto il gol.