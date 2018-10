Le pagelle del Cosenza - Maniero show. Verna, l'uomo ovunque

Risultato finale: Cosenza-Pescara 1-1

Cerofolini 5,5 - Per quasi tutta la sfida prende tutto ciò che passa dalla propria area di rigore, nell'ultimo tentativo del Pescara appare insicuro e sul colpo di testa di Crecco non controlla bene la sfera che varca la linea di porta.

Corsi 5,5 - Il più in affanno nella prima frazione quando dalle sue parti si muove Antonucci, il giovane attaccante ex Roma gli crea più di qualche grattacapo. Meno bersagliato durante la ripresa.

Idda 6 - L'ingresso di Monachello gli crea pochissimi pericoli, mantiene la posizione senza grossi problemi. Ha poco da fare nel finale durante l'assedio della squadra di Pillon.

Dermaku 6 - Sbaglia poco specie sulle palle alte, fa valere i suoi centimetri sui calci piazzati. Usa il fisico per fare a sportellate con gli attaccanti del Pescara che si rendono poco pericolosi.

Legittimo 6,5 - Non aveva un compito facile nel tenere a bada Marras, prende le misure dell'esterno del Pescara e lo disinnesca. Nel secondo tempo prova anche qualche sortita offensiva senza alcuna sbavatura.

Mungo 5,5 - Non solo al massimo i giri del motore del sette del Cosenza, manca il suo dinamismo nel centrocampo calabrese. Pecca in precisione nell'impostazione e appare poco incisivo.

Palmiero 6,5 - L'uomo d'ordine del centrocampo dei calabresi, tra gli uomini che tocca più palloni della sfida. Si prende qualche richiamo dalla panchina in avvio, cresce con il passare dei minuti e calibra la manovra cosentina.

Verna 7 - Quasi perfetta la prestazione dell'ex centrocampista del Pisa, combatte in mezzo al campo con il coltello tra i denti. Onnipresente in ogni zona del rettangolo verde a servizio dei compagni di squadra. (Dal 75' Garritano sv).

Baez 6,5 - Parte trequartista e non brilla, Braglia lo sposta sulla corsia destra e la musica cambia. I suoi movimenti e la sua imprevedibilità mettono spesso in apprensione la retroguardia del Pescara. (Dal 87' Pascali sv).

Tutino 6 - Non una delle sue serate migliori ma ci mette lo zampino, dal suo destro nasce l'errore di Fiorillo che regala il vantaggio al Cosenza. Pecca di precisioni con più di qualche tentativo fuori misura specie nella prima frazione.

Maniero 7 - Esce tra gli applausi scroscianti del pubblico del San Vito Marulla, grandissima prestazione del grande ex della sfida. Prima si traveste da uomo assist regalando buoni palloni per i compagni, si rende protagonista di giocate di alta scuola e nel finale di frazione è il più lesto di tutti sull'errore di Fiorillo per la rete che sblocca il match. A tratti incontenibile, a farne le spese è spesso il povero Ciofani. (Dal 74' Baclet 5,5 - Non un grande impatto con la partita, calcia una punizione nei minuti finali direttamente sulla barriera del Cosenza).