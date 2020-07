Le pagelle del Cosenza - Riviere incanta e segna, Casasola uomo assist

Empoli - Cosenza 1-5 (5’ Bittante, 12’ Riviere, 32’ Carretta, 64’ Baez, 67’ La Mantia, 80’ Riviere)

Saracco 6 - Non riceve molti tiri verso lo specchio, grazie anche alla prestazione della sua difesa. Si limita a gestire, bene sui palloni alti.

Capela 6.5 - Tolta qualche sbavatura, come la svirgolata in cui ha rischiato di combinare un bel pasticcio, gioca una buona gara. È costretto ad abbandonare il campo per via di un problema fisico. (Dal 53’ Monaco 6 - Buon impatto sulla sfida, alza la diga senza far passare nulla).

Idda 6.5 - Il muro rossoblù passa anche dalle sue giocate in fase difensiva. A volte concede, ma dal punto di vista della grinta non ha nulla da invidiare ai suoi compagni.

Legittimo 7 - Al 24' di gioco lancia un messaggio chiarissimo all'Empoli: qui non si passa in nessun modo. Deviazione in scivolata che nega ai padroni di casa il gol della speranza. Da quel momento in poi si esalta e non fa passare niente.

Casasola 8 - Il padrone della corsia destra, gioca una gara difficile anche da descrivere. Accelerazioni e cross velenosi, confeziona ben tre assist. Da quella parte diventa un attaccante aggiunto.

Bruccini 6 - Fa un lavoro oscuro in mezzo al campo, ma preziosissimo. Bene anche in fase di impostazione, soffre giusto nel finale quando l'Empoli preme sull'acceleratore.

Sciaudone 6.5 - Intercetta moltissimi palloni, spesso le ripartenze pericolose nascono proprio dalle sue giocate difensive. Quando vede la porta prova anche a far male da lontano.

Bittante 7 - Arriva sul primo pallone del match con una cattiveria agonistica incredibile: gol e partita in discesa dopo 5’, per tutta la gara diventa imprendibile. (Dal 78’ D’Orazio 6 - Si limita a gestire le giocate offensive dei padroni di casa).

Baez 7 - Momenti di grande classe per il numero 32, che tra le linee è praticamente devastante: tocchi e giocate da applausi, si prende il lusso di entrare anche nel tabellino. (Dal 79’ Asencio 6 - Non si vede moltissimo, entra in un momento in cui bisognava soltanto gestire senza subire).

Riviere 8 - Ingaggia un duello personale con Brignoli: più lui calcia in porta, più l'estremo difensore di casa si esalta. Una sfida nella sfida, ma nel computo totale a vincere è l'ex attaccante del Metz: doppietta decisiva e record di gol in carriera.

Carretta 7.5 - L'ago della bilancia della sfida. Si inserisce con una facilità incredibile, ha gamba e si vede: oltre ad un ottimo assist che sblocca il match trova anche la gioia personale. (Dal 60’ Bahlouli 6 - Buon impatto sulla sfida, si muove molto tra i reparti e non dà mai punti di riferimento).