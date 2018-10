Le pagelle del Cosenza - Tutino one man show, super Garritano

Risultato finale: Cosenza-Foggia 2-0

Saracco 6 - Nel primo tempo è trafitto dal sinistro in allungo di Galano, è però assistito dal legno, che ribatte la conclusione dell'ex Bari. Buon guizzo sul mancino da distanza siderale di Kragl.

Idda 6 - Movimenti coordinati con il resto della truppa, spartisce a dovere i compiti in interdizione con Dermaku e Legittimo. Sofferenza ridotta al minimo e attenzione sempre al massimo: c'è anche la sua firma su questo clean sheet.

Dermaku 6 - Guida con personalità la linea e i suoi rammendi sono sovente puliti ed eseguiti con la giusta tempistica. In chiusura di primo tempo rimedia un cartellino giallo per un blocco su Deli. La sanzione non condiziona sensibilmente la sua prova: gestisce ogni situazione senza affanni di sorta.

Legittimo 6,5 - Ben inserito nei meccanismi in copertura dei bruzi, assolve i propri doveri in contenimento e non commette errori marchiani. È agevolato dalle difficoltà del tandem pugliese, merito anche della collaborazione efficace di tutto il reparto.

Corsi 6,5 - L'approccio è giusto e impiega una manciata di secondi ad allarmare Kragl. Dopo l'ottima verve iniziale s'assesta su ritmi più blandi. Protagonista nella combinazione rapida conclusa dal pregevole esterno di Tutino.

Garritano 7 - Oggi è tuttocampista puro. Domina nei contrasti e giostra a suo piacimento nei tre slot in mediana quando è il Cosenza a fraseggiare. Cerca gloria con una bella acrobazia, che viene però intercettata dal guardingo Bizzarri. (Dal 72' Palmiero 6 - Discreto in entrambe le fasi dopo l'ingresso).

Bruccini 6 - Buon equilibratore, quando scorge un corridoio centrale asseconda le offensive dei suoi, liberandosi un paio di volte per la conclusione. Prova a dettare i ritmi ed è utile alla causa anche in interdizione.

Mungo 6,5 - In linea con il resto della squadra, l'avvio è sorprendente: corre per tre, recupera qualche pallone e spaventa Bizzarri. In mezzo ad alcune imprecisioni, non perde mai la tramontana e risulta incisivo nelle sue giocate.

D'Orazio 6 - La corsia di competenza è complessivamente ben presidiata. Il lavoro in copertura è agevolato dagli indugi in proiezione offensiva di Zambelli. Quando può si propone in fase di possesso, pur perdendosi sul più bello in un paio di frangenti. (Dal 68' Anastasio 6 - Bada al sodo e dà manforte alla difesa).

Tutino 7,5 - Nella prima metà scardina sistematicamente il tridente difensivo opposto defilandosi verso l'esterno. In una di queste circostanze si lascia cadere in area dopo un presunto incrocio con Martinelli, inducendo all'errore Giua. Per chiudere il quadro, approfitta dell'errore dagli undici metri di Maniero per infilare il tap-in. Il bis è una delizia: trivela che s'infila in buca d'angolo. (Dall'83' Baclet s.v. - Che sfortuna il colpo alla spalla. Auguri a lui).

Maniero 5,5 - Ha l'occasione di sbloccarsi dopo un primo tempo in chiaroscuro, ma cestina il penalty con un'esecuzione rivedibile, tirando un sospiro di sollievo dopo la ribattuta vincente di Tutino. Il salvataggio a pochi passi dalla linea di porta dopo l'ottantesimo la miglior giocata della sua gara.