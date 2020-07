Le pagelle del Crotone - Simy fondamentale in attacco e in difesa. Molina assist-man

Risultato finale: Crotone-Pordenone 1-0

Cordaz 6,5 - Decisive un paio di parate anche se sono gli attaccanti del Pordenone a peccare di precisione. Guida la difesa dei suoi tentando di aiutare con qualche uscita anche un po' troppo rischiosa.

Cuomo 6 - Partita ordinata del centrale. Unica nota negativa l'ammonizione che lo costringerà a saltare la prossima partita.

Golemic 6,5 - Per scelta del Pordenone, è lui a gestire le azioni offensive dei suoi con i lanci dalla difesa. Impeccabile in copertura.

Curado 6 - Se la difesa del Crotone riesce a non prendere gol è anche merito suo, anche se ogni tanto Ciurria e compagni gli scappano alle spalle.

Gerbo 6 - Buona prova sulla fascia, dove offre appoggio in attacco e in difesa (dal 90' Maxi Lopez - s.v.).

Benali 6,5 - Si vede solo nelle pieghe della partita, ma è preziosissimo per gli uomini di Stroppa.

Barberis 6 - Metronomo della squadra.

Zanellato 6 - Partita ordinata che ha il suo highlight in una conclusione rasoterra nel primo tempo (dal 66' Jankovic 6 - Dopo qualche minuto necessario per prendere le misure, ottiene due ammonizioni per gli avversari e nel finale si rende prezioso guadagnando un fallo che ha fatto respirare i suoi in un momento non semplice).

Molina 7 - Dai suoi piedi nascono le occasioni più pericolose del Crotone, con il gol di Simy realizzato proprio grazie ad un suo assist. Anche in copertura è impeccabile.

Simy 7 - Fondamentale di testa sia in attacco che in difesa. A fine primo tempo scarica in porta il gol dell'1-0, poi aiuta i suoi sulle palle inattive respingendo praticamente tutto.

Messias 6 - Non certo la sua miglior partita della stagione, ma quando si accende crea sempre problemi agli avversari (dall'87' Gomelt - s.v.).