Le pagelle del Crotone – Stoian in affanno, bene la difesa

Risultato finale: Palermo-Crotone 1-0.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cordaz 6 - Sul gol subito ha davvero poche colpe. Per il resto del match non subisce molti tiri nello specchio, nel finale di primo tempo si inventa un mezzo miracolo sulla linea di porta.

Sampirisi 6 - Legge molto bene le incursioni avversarie, concede davvero poco spazio alle giocate dei padroni di casa.

Vaisanen 6.5 - Bel tempismo su un paio di verticalizzazioni, è sempre al posto giusto quando deve intercettare le verticalizzazioni.

Marchizza 6 - Una buonissima prova condizionata dalla deviazione decisiva sull'azione del gol. Nonostante questo gioca comunque una partita di livello.

Martella 7 - Uno dei più propositivi in casa Crotone. Si fa tutta la fascia quando i suoi attaccano, in difesa è sempre pronto a dare una mano a tutti.

Barberis 6 - Partita propositiva, cerca spesso di far ripartire la manovra. In un paio di occasioni trova anche il suggerimento giusto per gli attaccanti.

Benali 5.5 - Serve un giocatore più reattivo: la sua qualità in mezzo al campo manca, il Crotone ne risente.

Firenze 5.5 - Manca anche lui all'appello. Troppo statico, non entra mai nel vivo del gioco. Soffre soprattutto nel minuti finali, quando aumenta il forcing dei padroni di casa.

Stoian 5 - Non punta mai l'uomo e il Crotone non riesce ad essere pericoloso in attacco. Quando lo fa è troppo distante dalla porta. (Dal 64' Simy 5.5 - Non ha molti palloni giocabili, ma nel finale calcia anziché servire Firenze. E sul contropiede arriva il gol).

Budimir 5 - Scalcia dal primo minuto, prendendo un giallo inutile. Si vede davvero poco, gira costantemente a vuoto. (Dal 74' Faraoni 6 - Entra bene in campo, prova diverse accelerazioni sulla corsia destra).

Nalini 6 - Gioca una buona partita, riesce spesso ad andare nell'uno contro uno. Esce per via di un infortunio. (Dal 32' Rohden 6 - Uno dei più propositivi, sfiora anche il gol con un gran tiro dalla distanza).