Le pagelle del Foggia - Galano entra bene, rimpianto per Mazzeo

Risultato finale: Pescara-Foggia 1-0

© foto di Federico Gaetano

Bizzarri 6 - Attento in diverse circostanze, può nulla sulla rete che vale i tre punti di Gravillon.

Loiacono 5 - Non troppo impegnato nel primo tempo, a metà ripresa la svolta negativa: in pochi minuti giallo, rischio autogol e poi si fa scavalcare dal cross che Gravillon deposita in rete. Dal 75’ Cicirelli sv.

Camporese 6 - Ordinato in fase difensiva e pericoloso in area avversaria: sfiora il gol di testa nell’ultimo dei cinque minuti di recupero.

Martinelli 6 - Copre le spalle a Kragl, tiene a bada Mancuso che riesce ad arginare senza affanni.

Zambelli 6 - Gara di attenzione difensiva ma anche spinta oltre la metà campo. Non demerita. Nel secondo tempo Fiorillo è attento su un suo cross dal fondo.

Agnelli 6 - Non manca il suo solito contributo in fase di interdizione, lascia ad altri compiti di costruzione e gioca il pallone in modo semplice.

Carraro 6 - Geometrie e non solo, in mediana. Ci prova diverse volte dalla distanza ma soffre quando il Pescara riparte. Dall’87’ Gori sv.

Deli 6 - Ha compiti prettamente offensivi, si propone spesso in area avversaria creando più di un pericolo.

Kragl 6 - Buona spinta sulla corsia mancina, soprattutto nel finale. Accompagna la manovra senza mai far mancare il proprio contributo in fase difensiva.

Chiaretti 6 - Tanto movimento, buona l'intesa con Mazzeo ma mancano occasioni per pungere. Esce dopo oltre un'ora di gioco. Dal 66’ Galano 6.5 - In campo dopo la squalifica, ha voglia d’emergere e infatti dopo pochi minuti, con astuzia, si procura il rigore e, in poco meno di mezz’ora, crea altri diversi pericoli.

Mazzeo 5.5 - Gara dai due volti: lancia Galano in occasione del rigore che fallisce spedendolo sulla traversa, reagisce sfiorando il gol di testa. L’errore dagli undici metri risulterà decisivo.