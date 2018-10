Le pagelle del Foggia - Gerbo super, Deli-Galano quanta qualità

Foggia-Ascoli 3-2

© foto di Federico Gaetano

Bizzarri 5,5 - Si tuffa in ritardo sul colpo di testa di Brosco, preciso ma poco potente. Sul 2-2 di Ganz non ha colpe. Ordinaria amministrazione nella ripresa.

Loiacono 5,5 - Viene anticipato da Brosco sull'1-0, poi si riscatta con qualche intervento buono: esce all'intervallo per un problema fisico (dal 45' Tonucci 6 - Mai in difficoltà, dà il suo contributo per la vittoria finale.)

Camporese 6 - Con ordine e personalità guida la linea difensiva del Foggia. È bravo e freddo anche con la palla tra i piedi.

Martinelli 6,5 - Molto aggressivo e falloso, però è efficace: fa il suo mestiere.

Gerbo 7,5 - Un motorino costante sulla destra, poi viene spostato come intermedio e realizza il gol da tre punti.

Deli 7 - Ha il merito di firmare il momentaneo pareggio per 1-1 con un destro preciso dal limite dell'area. Nella prima parte di gara è il migliore, il più pimpante. Con le sue giocate illumina lo Zaccheria (dall'86' Rizzo s.v)

Busellato 6,5 - La sua dinamicità permette al Foggia di aumentare il ritmo dopo lo svantaggio. Propizia la rete di Galano: è suo il tiro da cui si origina la respinta di Perucchini poi ribattuta in rete dal giocatore pugliese (dal 56' Cicerelli 6 - Pronti via prende subito un giallo evitabile. Fa un paio di discese interessanti sulla corsia destra.)

Carraro 6 - Prova a far girare la squadra, ma viene costantemente marcato, quasi a uomo, da Ninkovic. Bravo nel fare filtro davanti la difesa.

Kragl 6 - Era in dubbio fino al fischio d'inizio. Nel primo si vede che non è al meglio, poi nella ripresa cresce. Mette i brividi a Perucchini con una punizione e crossa in maniera impeccabile per il 3-2 di Gerbo. Mezzo voto in meno perchè sale in ritardo sul 2-2 e tiene in gioco Ganz.

Galano 7 - Tecnicamente è di una categoria superiore. Realizza il 2-1 con un tap-in facile per uno dalla sua classe, che mette in mostra ogni qual volta è in possesso di palla.

Mazzeo 6 - Si integra alla perfezione con Galano ma è impreciso in un paio d'occasioni sotto porta. Gioca comunque novanta minuti con un atteggiamento da lodare, è il primo difensore del Foggia.