Le pagelle del Foggia - Kragl scatenato, Cicerelli decisivo

Foggia-Padova 2-1

Bizzarri 5,5 – Non può nulla sul gol, ma rischia di combinarla grossa nel primo tempo regalando una punizione in area. Nella ripresa pressoché inoperoso.

Loiacono 6 – Limita Bonazzoli senza soffrire particolarmente, pur rendendosi poco utile in impostazione.

Camporese 6 – Guida bene la retroguardia senza commettere grosse sbavature.

Martinelli 5,5 – Non sempre preciso negli interventi, nella ripresa sciupa a porta vuota il gol del potenziale vantaggio.

Gerbo 6,5– Intraprendente in fase offensiva, dove offre uno scarico costante. Attento anche in copertura, contro un brutto cliente come Contessa.

Busellato 6,5 – Tra i migliori dei rossoneri, pennella diversi traversoni sulla testa dei compagni. Accusa un calo fisico ed esce ad inizio ripresa, lasciando il posto a Cicerelli. Dal 57' Cicerelli 7 – Un gol tanto bello quanto pesante, che decide la gara. Il giocatore ex granata, che a Salerno non trovava spazio, ora si sta prendendo il Foggia a suon di gol.



Carraro 5,5 – Viene spesso schermato dai difensori avversari e non riesce a rendersi utile in fase di costruzione.

Kragl 7 – In occasione del vantaggio di Mazzocco si lascia sovrastare troppo facilmente, ma si riprende con gli interessi. Il più pericoloso dei suoi, sfiora a più riprese il gol, arrivato poi nella ripresa. Serve a Martinelli il pallone del potenziale vantaggio. Imprendibile.

Deli 5,5 – Pochi spunti degni di nota da parte del numero 10 rossonero. Dal 74' Rizzo sv



Galano 6 – Duetta bene per buoni tratti con Mazzeo, pur non riuscendo ad incidere come potrebbe. Prova sufficiente, comunque, al ritorno in campo dal primo minuto. Dall'89' Zambelli sv.

Mazzeo 6 – Solita prova di grande sacrificio e dedizione per il centravanti rossonero, sempre l'ultimo a mollare.