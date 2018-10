Le pagelle del Foggia - Male Mazzeo-Galano, Tonucci decisivo

Risultato finale: Foggia-Lecce 2-2

Bizzarri 6 - Il primo tempo scivola via senza grattacapi di sorta. Sulla bilancia il piazzato beffardo di Mancosu, che lo fredda sul suo palo, e il guizzo sul destro ravvicinato di La Mantia. Non corre altri pericoli sostanziali.

Martinelli 6 - Stravince ai punti il faccia a faccia con Pettinari prima dell'intervallo. L'ex Pescara lo induce però all'errore in un episodio chiave: da un suo sgambetto ha origine il calcio piazzato poi magistralmente capitalizzato da Mancosu.

Tonucci 7 - Comunicazione efficace con i compagni di ventura, soprattutto nella prima metà. Il suo timbro sul raddoppio: un fendente di destro su invito di Agnelli che fredda l'attonito Vigorito. Una sua deviazione fortuita innesca La Mantia, che fa due a due: l'attenuante del guaio muscolare che lo costringe al forfait sull'unico disimpegno sfortunato della sua gara. (Dal 76' Boldor s.v.).

Ranieri 6,5 - Mossa a sorpresa di Grassadonia, legittima la risoluzione dell'ex tecnico della Pro Vercelli con un lavoro gigantesco in copertura. Rammendi sistematicamente efficaci nella prima metà, poco prima del settantesimo si accascia a terra, stremato dai crampi: lo rileva Loiacono. (Dal 69' Loiacono 6 - Beffato insieme al resto della truppa dal tocco involontario di Tonucci).

Gerbo 6,5 - La sua verve offensiva sbilancia verso destra buona parte delle trame rossonere. Da un suo rammendo su Calderoni ha origine il vantaggio centrato da Deli. L'intensità cala alla distanza, complice anche la stanchezza che attanaglia le fasi conclusive del derby.

Agnelli 6,5 - Leader carismatico, prova invano a suonare la sveglia a più riprese nella soporifera prima frazione. Protagonista assoluto con due assist fotocopia, un doppio radente orizzontale che innesca prima il destro secco di Deli, e in seguito la stecca di Tonucci. (Dal 65' Busellato 5,5 - Rimedia un giallo appena dopo l'ingresso e combina poco).

Carraro 5,5 - Regia che convince a metà. Ordinato in alcune circostanze, fallisce nei suoi tentativi di iniettare maggiore fluidità in una costruzione contratta per ampie fasi di gara. Qualche discreta giocata quando s'incarica di schermare le iniziative avversarie, ma nel complesso non fornisce un apporto efficace.

Deli 6,5 - Spezza la monotematicità del primo tempo con un destro secco che s'infila in buca d'angolo. Squillo che rende memorabile (a metà) un derby in cui è protagonista di qualche sbavatura in palleggio, forse più del lecito.

Kragl 6 - Il suo mancino mortifero è il vero spauracchio della linea difensiva giallorossa. Dopo un approccio in sordina prova a salire in cattedra con qualche giocata delle sue. Nel primo tempo impegna Vigorito con un radente secco, meno bene nella ripresa contrassegnata da un calo corale dei Satanelli.

Galano 5 - Lui e Mazzeo i grandi assenti di questo pomeriggio. L'intesa tra i due è ben lungi dall'essere pienamente collaudata. Consueta generosità, ma non trova il modo di scardinare la retroguardia opposta e non produce pericoli in zona Vigorito.

Mazzeo 5 - I fischi dello Zaccheria di certo non aiutano, ma sono giustificati dall'enormità di palloni letteralmente gettati al vento per eccessi di frenesia. Non graffia, senza trovare la giusta connessione con il partner Galano.