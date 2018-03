Le pagelle del Foggia - Mazzeo match-winner, Kragl imprendibile

Risultato finale: Foggia-Cesena 2-1

© foto di Giuseppe Scialla

Guarna 6 - Non ha dovuto compiere nessun intervento di rilievo se non raccogliere il pallone in fondo al sacco.

Tonucci 6.5 - Alza molto spesso il proprio baricentro per impostare l'azione cercando sempre il fraseggio palla a terra. Suo l'assist per il definitivo 2-1 di Mazzeo.

Camporese 6 - Unica sbavatura quando tarda la chiusura sulla rete di Laribi. Per il resto gara precisa su Moncini.

Loiacono 6 - Accorcia la marcatura sul diretto avversario, disputando una partita ordinata e priva di sbavature.

Fedato 5.5 - Inizia con molta volontà ma poi finisce spesso per commettere imprecisioni nell'impostazione della manovra offensiva (Dal 75' Scaglia sv).

Agnelli 7 - Sempre molto dinamico in mezzo al campo, dispendia ottimi palloni per i compagni provando anche la conclusione. Pareggia i conti con un bel colpo di testa.

Greco 6 - Si alterna con Agnelli nell'impostazione della manovra offensiva. Svolge il suo compito in maniera ordinata.

Deli 5.5 - Cerca spesso il taglio all'interno dell'area di rigore ma commette troppi errori nel suggerimento per i compagni (Dall'87' Floriano sv).

Kragl 7 - Decisamente imprendibile, fa ammattire Donkor dalla sua parte innescando i propri compagni con palloni deliziosi, come in occasione del pari di Agnelli.

Mazzeo 6.5 - Arretra il proprio baricentro vista la tanta densità all'interno dell'area di rigore, fa esplodere lo “Zaccheria” firmando il 2-1.

Duhamel 6 - Cerca spesso la porta di Fulignati ma nel primo tempo non è molto incisivo. Più spigliato nella seconda frazione di gara (Dal 74' Nicastro sv).