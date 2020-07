Le pagelle del Frosinone - Brighenti non sbaglia niente, Salvi vivace, l'attacco non punge

Risultato finale: Crotone-Frosinone 1-0

Bardi 6 - Sempre molto attento sui cross che arrivano dal fondo, ci mette la manona su un tiro insidioso nel primo tempo da corner. Incolpevole sul gol di Gomelt.

Brighenti 6,5 - Provvidenziale il suo intervento in scivolata su Simy nel primo tempo. Si fa valere al centro dell’area con le chiusure sul secondo palo.

Ariaudo 6,5 - Di testa è sempre una certezza. Sfrutta i suoi centimetri e la sua precisione nello stacco per pulire l’area sui cross avversari.

Krajnc 6 - Non rischia molto su Messias, si destreggia bene nel traffico all’interno dell’area di rigore.

Paganini 6 - Molina lo costringe a privilegiare la fase difensiva ma quando spinge fa valere la sua velocità.

Gori 5,5 - Accorcia sempre in occasione del giro palla insistente del Crotone, pochi spunti nella fase offensiva. Cala nella ripresa.

Maiello 5,5 - Nesta lo schiera dal primo minuto in cabina di regia ma non è al meglio e si vede. Tarda nelle uscite.

Haas 5,5 - Potrebbe fare molto di più quando deve accompagnare l’azione offensiva. Pochi gli spunti in avanti. (Dall’84’ Matarese sv)

Salvi 6,5 - Si fa sempre trovare al momento giusto al posto giusto sugli attacchi del Crotone risultando il migliore dei suoi. Chiama Festa alla grande parata allo scadere del primo tempo.

Novakovich 5,5 - Gara in ombra per l’attaccante del Frosinone che però non viene servito a dovere (Dall’85’ Ardemagni sv).

Ciano 5,5 - E’ l’ex di serata ma non brilla. Si vede solo per un intervento da cartellino giallo nel primo tempo. Per il resto pochi guizzi dei suoi (Dal 72’ Dionisi sv).