Le pagelle del Frosinone - difesa perfetta, Rohden segna e fa la differenza

Bardi 6 - Serata da spettatore non pagante, ma è stato comunque protagonista per tutta la stagione.

Brighenti 6,5 - Nella serata più importante sfodera la prestazione migliore. Non è bastato, ma è una garanzia assoluta per questo club. (Dal 40’st Paganini sv).

Ariaudo 6,5 - Bellissimo il duello con Galabinov, quasi di categoria superiore. Soffre in avvio, poi prende le misure e non sbaglia nulla.

Krajnc 6,5 - Nella serata perfetta del terzetto difensivo ciociaro merita anche lui un voto molto alto. Vince il duello con Nzola.

Beghetto 7 - E’ uno dei calciatori di B più preciso quando crossa, anche stasera ha macinato chilometri sulla fascia senza mai perdere lucidità. Solo il palo gli nega la gioia del gol in avvio di partita. Tra i migliori in campo per distacco.

Salvi 5,5 - Spinge un po’ meno del solito, si fa notare per una diagonale difensiva che manda fuori tempo Giasy e tiene in vita il Frosinone. (Dal 30’st Tribuzzi 6 - Buon approccio alla partita).

Haas 6,5 - Il centrocampo è stato sempre il punto di forza dei gialloblu. Sta giocando praticamente sempre, ma non avverte la fatica e riesce sempre a fare la scelta giusta.

Maiello 7 - Lascia il campo esausto, dopo aver corso come un ragazzino per sradicare il pallone dai piedi dell’avversario. Giganteggia per 80 minuti, poi becca un giallo e viene sostituito. (Dal 40’st Citro sv)

Rohden 7 - Il gol è soltanto il riconoscimento minimo per un calciatore extralusso per la cadetteria. Sempre imprevedibile quando si inserisce in area con tagli perfetti, per due volte sfiora il vantaggio ma pecca in precisione. Grande prova contro avversari di livello assoluto.

Ciano 6 - Non è al top, alterna giocate eccellenti a tante fasi quasi di anonimato. Bello l’assist per Rodhen, meno preciso del solito sulle palle inattive.

Novakovich 6,5 - Quanto è cresciuto questo ragazzo, etichettato troppo frettolosamente come “acquisto flop”. Invece abbina fisicità a qualità, quanto sarebbero servite le sue qualità nell’assedio finale. (Dal 22’st Ardemagni 6 - In carriera ha segnato una marea di gol e viene gettato nella mischia per partecipare all’assalto. Buon approccio e tanta grinta, solo Vignali gli nega la gioia della rete con un salvataggio eccellente).