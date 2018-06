Le pagelle del Frosinone - Dionisi non si risparmia, Gori MVP

Frosinone-Cittadella 1-1

Vigorito 6,5 - Primo tempo da spettatore non pagante, poi in apertura di ripresa Lora lo chiama al super-intervento. Determinante, perché un gol in quella fase di partita avrebbe cambiato tutto. Ma quando c'è da intervenire, l'ex Vicenza risponde sempre presente.

M. Ciofani 6 - Una prestazione diligente. Senza badare troppo ai modi, il capitano si concentra sulla riuscita delle azioni difensive.

Terranova 6 - Si vede la sua epserienza perché legge spesso bene le azioni. Sufficiente la sua prestazione.

Krajnc 6 - Abbastanza attento, non commette nessun grave errore in questa serata, come d'altronde tutta la retroguardia gialloblù.

Matarese 5,5 - E' un esterno abbastanza offensivo e infatti si vede qualche lacuna in fase difensiva. Si fa superare troppo facilmente in un paio di circostanze. Ma la sua spinta è positiva. Dall'85' Frara s.v.

Chibsah 6,5 - Taglia e cuce, cuce e taglia. Ha un ottimo approccio, gioca fin da subito con la testa giusta e recupera tantissimi palloni.

Gori 7 - Stranamente arriva sempre lui per primo sul pallone, rispetto sia agli avversari che ai compagni. Questione di testa, questione di abnegazione. Trova la rete dell'1-0 fiondandosi su un pallone vagante e questo dà grande tranquillità per il secondo tempo frusinate. E' il giocatore più rappresentativo del Frosinone l'uomo della finale.

Soddimo 6,5 - Meno propositivo rispetto al solito, ma è la gara che lo richiede. Intelligente e con qualità, è da una sua cavalcata che nasce la rete del vantaggio gialloblù. Dal 68' Koné 6 - Fa un buon lavoro, specie nei minuti finali, quando c'è da giocare col cronometro.

Crivello 6 - Roccioso in fase difensiva e utile anche con le sue cavalcate sulla fascia. Il terzino palermitano non vede l'ora di sfidare la squadra della sua città in finale.

Dionisi 6,5 - Stasera non segna. Anzi, non ci va neanche vicino. Ma va comunque oltre la sufficienza per la grande generosità. Corre a destra e a sinistra per non permettere la costruzione del gioco al Cittadella. Partita di sacrificio la sua. Dal 71' Citro s.v.

Ciano 6,5 - Sull'1-1 è fondamentale con la sua difesa del pallone per guadagnare secondi. Altra dote: il suo mancino meriterebbe la Serie A perché è sempre insidioso, tant'è che batte ogni pazziato a favore del Frosinone.