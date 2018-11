Le pagelle del Lecce - Attacco sugli scudi. Meccariello-Calderoni follie

Risultato finale: Pescara-Lecce 4-2

Vigorito 5,5 - Non semplice trovare contromisure ai primi tre sigilli abruzzesi. Si fa sorprendere dal secondo squillo di Del Sole, che lo fredda sul suo palo. Raccoglie il pallone dal sacco per quattro volte.

Fiamozzi 6 - Qualche lettura errata in fase di non possesso, riesce però a creare scompiglio in proiezione offensiva, approfittando della vulnerabilità di Del Grosso in talune circostanze. Su un suo spiovente Tabanelli trova la rete dell'illusorio pari.

Venuti 5 - Gravi responsabilità sulla prima rete del Pescara: beffato da Mancuso, che lo batte in reattività e di testa apre le danze. Non garantisce solidità ad un reparto che questa sera incassa quattro reti. In difficoltà sulla pressione asfissiante degli avversari nel finale.

Meccariello 4 - Due errori marchiani contrassegnano la sua prova: nel primo tempo si perde Gravillon che fa due a zero, nella ripresa si fa espellere per somma di ammonizioni. Opinabile la risoluzione del direttore di gara, paga però a caro prezzo una frenesia mal gestita.

Calderoni 4,5 - Prima metà in cui tradisce qualche scricchiolio sulle scorribande di Balzano e Memushaj. Al ventesimo il primo giallo che, sommato a quello rimediato al cinquantatreesimo per la trattenuta reiterata su Marras, lo costringe ad abbandonare anzitempo il campo. Leggerezza che compromette la serata dei salentini.

Tabanelli 6,5 - Nel primo tempo è lui ad esibire le giocate più efficaci: il bel velo per la girata a salve di Palombi è il preludio alla gioia personale, che arriva al minuto sessantasette. Un colpo di testa vincente ininfluente ai fini del risultato, ma che regala quantomeno autostima.

Petriccione 5,5 - Presidia la cabina di regia ed è giocoforza lui ad assumersi sovente l'onere di impostare. Alterna buone sventagliate a imprecisioni evitabili. Anche lui cala a picco negli ultimi minuti, segnati dallo show di Del Sole.

Scavone 5 - Fatica terribilmente ad insinuarsi nei meccanismi di una gara per ampi tratti in mano al Pescara. Si mette a disposizione dei compagni, ma se si esclude qualche intercetto non combina alcunché. Richiamato alla base al cinquantottesimo: mossa tattica di Liverani, che lancia nella mischia Marino dopo il rosso a Calderoni. (Dal 58' Marino 5,5 - Soccombe insieme ai compagni al mortifero uno-due del Pescara).

Mancosu 5,5 - Raccordo tra mediana e attacco che in più di un'occasione viene a mancare. Nel secondo tempo ci prova con una sventola da fuori che finisce ampiamente a lato. Sparisce dai radar dopo la doppia espulsione.

Palombi 7 - Prende le misure allo specchio di Fiorillo con una girata di destro che transita non lontana dal legno. In chiusura di primo tempo s'avventa come un rapace su una ribattuta dell'estremo difensore opposto e in spaccata fa uno a due. Nella ripresa lotta e non è mai domo. (Dal 78' Cosenza s.v.).

La Mantia 7 - L'avvio è in sordina: lui e Palombi non si trovano, complice soprattutto l'avvio avvolgente del Pescara. La crescita graduale dei salentini coincide con quella del tandem: il centro del partner ha origine da un suo sinistro murato da Fiorillo. Sfortunato dopo l'intervallo: trova il legno dopo una bella zuccata. (Dal 73' Falco 5,5 - Non riesce a contenere la sgambata di Del Sole, conclusa dal definitivo quattro a due).