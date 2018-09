Le pagelle del Lecce – Palombi decisivo, male Arrigoni

Risultato finale: Lecce-Venezia 2-1.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bleve 5.5 - Non ha molto lavoro da compiere, ma l'errore sul gol di Di Mariano poteva essere decisivo. Bene sui palloni alti, è sempre molto attento.

Lepore 6.5 - Nel primo tempo è una spina nel fianco, spinge costantemente. Nella ripresa difende con ordine, la sua esperienza è fondamentale.

Meccariello 6 - Un paio di indecisioni che potevano costare caro al Lecce. Per il resto del match gioca bene, senza mai strafare.

Bovo 6.5 - Esperienza e quantità, non concede mai spazi agli attaccanti del Venezia. Bene sulle letture difensive. (Dall' 84' Segre s.v.).

Calderoni 6 - Nel primo tempo preme spesso sull'acceleratore, nella ripresa rimane più basso e pensa di più a difendere. Buona prova, non concede molto.

Petriccione 6 - Qualità e quantità. Gioca con la solita sicurezza e non forza mai la giocata. Qualche errore, ma in tante situazioni prende la decisione corretta.

Arrigoni 5.5 - Bene nel primo tempo, nella ripresa concede troppi spazi agli avversari. (Dal 64' Tabanelli 7 - Il suo ingresso scombina i piani del Venezia, pregevole il lancio per il secondo gol di Palombi).

Scavone 6 - Gli viene annullato un gol, anche se il fallo non sembra esserci. Si inserisce molto bene, gioca una buona partita. (Dal 64' Pettinari 6 - Si muove bene tra le linee, fa densità in attacco).

Falco 7.5 - Oltre l'assist per il gol del pareggio, mostra la sua qualità in ogni momento del match. Si muove tra le linee, è vivace e ci prova quando vede la porta.

Mancosu 6.5 - Meno incisivo rispetto al compagno di reparto, ma ha tantissima qualità. E si vede quando muove il pallone in quella zona di campo.

Palombi 8 - Nel primo tempo fa fatica, anche nella ripresa non riesce a trovare le misure. Appena entra Pettinari si trasforma, riesce a spaziare meglio. Trova due gol decisivi, entrambi bellissimi. Man of the match, il Venezia rimane la sua vittima preferita.