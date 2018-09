Le pagelle del Lecce - Scatenato Palombi, Calderoni spina nel fianco

Risultato finale: Livorno-Lecce 0-3

Vigorito 6 - Serata da spettatore non pagante per il portiere dei salentini, per tutti i novanta minuti non è mai chiamato a sporcarsi i guanti.

Venuti 6 - Buona prova dell'ex terzino del Benevento, tiene bene la posizione per evitare di subire le iniziative offensive dei temibili Porcino e Giannetti.

Meccariello 6,5 - Non sbaglia un colpo, sempre presente e sempre preciso. Lavora benissimo in anticipo su Libor Kozak neutralizzando di fatto l'ex attaccante della Lazio.

Marino 6 - Preferito a Cosenza e Bovo non delude, il centrale del Lecce si intende bene con Meccariello non concedendo spazi agli avanti labronici.

Calderoni 7 - Spinta costante, senza sosta del mancino salentino. In sovrapposizione è la spina nel fianco della difesa del Livorno, dal suo mancino sfodera un pallone d'oro per Palombi che colpisce il palo di testa.

Tabanelli 6,5 - L'assist per Palombi nella gara contro il Venezia gli vale la maglia da titolare, altra buona prova di sostanza e qualità del centrocampista del Lecce.

Petriccione 6,5 - L'uomo di raccordo tra difesa e centrocampo, gestisce il primo possesso della formazione di Liverani. Da calcio d'angolo serve l'assist vincente per la testa di La Mantia.

Scavone 6 - Si prende un grosso rischio nella propria area di rigore sbagliando il tempo dell'intervento che favorisce Diamanti che per sua fortuna spara alto, per il resto battaglia con un buon ritmo in mezzo al campo. (Dal 79' Haye sv).

Mancosu 7 - Lo si vede in ogni zona del campo dalla mediana alla trequarti, prova generosa arricchita dall'assist per la doppietta di Palombi. Tatticamente sopra la media.

La Mantia 7 - Alla prima da titolare arriva anche il primo centro in campionato, fa valere il suo fisico possente e con un colpo di testa perfetto sblocca il risultato. (Dal 85' Torromino sv).

Palombi 7,5 - Ritrova a Lecce il mentore di Terni Fabio Liverani, seconda doppietta nel giro di tre giorni per l'attaccante di proprietà della Lazio. Micidiale negli spazi, bravo a sfruttare gli errori altrui. Sfortunato quando di testa colpisce il palo. (Dal 78' Pettinari sv).