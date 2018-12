Le pagelle del Lecce - Scavone convince, La Mantia illude

Risultato finale: Brescia-Lecce 2-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigorito 6 - Non è chiamato ad interventi dal coefficiente di difficoltà elevato, ma è costretto a raccogliere il pallone dal sacco per due volte. Serata amara in cui è difficile imputargli colpe.

Lepore 5,5 - Quando deve chiudere non perde la tramontana e assolve complessivamente i propri oneri. Potrebbe (e dovrebbe) approfittare maggiormente degli indugi di Mateju, questa sera l'anello debole della linea a quattro biancoblu.

Lucioni 6 - Al ventiduesimo spaventa Alfonso con una torsione di testa che finisce a lato non di molto. Due minuti più tardi è protagonista in una zuffa e viene ammonito. Le letture difettose sui due gol del Brescia sono corali, lui fa il possibile e prova a resistere agli assalti degli avversari.

Meccariello 6 - In linea con il partner, non commette errori marchiani (anche se è sua una fetta di responsabilità sui due schiaffi bresciani). I salentini vanno k.o. soltanto allo scadere, dopo una ripresa di resilienza e buona organizzazione tattica.

Bovo 6,5 - Fa di necessità virtù e, adattato a sinistra, garantisce una copertura efficace abbinata ad un pizzico di incisività: è protagonista nella trama dell'uno a zero di La Mantia con un sinistro ad incrociare che precede il tap-in del compagno.

Armellino 5,5 - Non lesina incursioni sul centro-destra, ma è sprecone e calibra sistematicamente male il tiro o lo spiovente di turno. Buona sostanza, ma stasera manca all'appello un pizzico di qualità in più.

Petriccione 5,5 - È uomo d'ordine in mezzo al campo ed è al solito prezioso per l'equilibrio di squadra. Sbaglia qualcosa in uscita e in fase di schermo davanti alla difesa, pagando la morsa e l'aggressività dei dirimpettai.

Scavone 6,5 - Nella prima metà sembra soffrire il fraseggio a tratti avvolgente dei biancoblu. Sale in cattedra dopo l'intervallo e si fa apprezzare in incursione: serve Mancuso a tu per tu con Alfonso dopo uno splendido aggancio volante, ma è sorpreso in offside. (Dall'88' Arrigoni s.v.).

Mancosu 6 - Cerca di diversificare le transizioni dei suoi e interpreta complessivamente bene il ruolo di raccordo. Dopo un destro murato su punizione dà il via all'azione dell'uno a zero con un lob delizioso per Bovo. Perde brillantezza ed efficacia nel secondo tempo. (Dal 77' Haye s.v.).

Falco 6 - Partita a due facce: primo tempo da protagonista assoluto, si propone su tutto il fronte offensivo e serve qualche buon pallone a La Mantia. Più in affanno nella ripresa, anche a causa delle transizioni arrancanti dei suoi.

La Mantia 6,5 - Rapace sulla carambola generata dal tocco di Alfonso sul diagonale di Bovo. Qualche minuto prima aveva fallito la volée sul bel tracciante tagliato di Falco. Disinnescato alla distanza da Gastaldello e Romagnoli.