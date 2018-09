Le pagelle del Livorno - Bene Diamanti, errore fatale della difesa

Risultato finale: Livorno-Crotone 0-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mazzoni 6 - Poco impegnato nel primo tempo del match dove si limita all’ordinaria amministrazione. Incolpevole sul gol.

Albertazzi 5.5 - Quando ha spazio si fa vedere anche in proiezione offensiva andando al cross ma rimane indietro in occasione della rete di Simy (Dall'86' Giannetti sv).

Di Gennaro 6 - Fa un lavoro impeccabile in fase di marcatura fino alla rete del vantaggio del Crotone dove appare un po’ in ritardo.

Dainelli 5.5 - Elegante in difesa, sfiora anche il gol con un colpo di testa su calcio da fermo. Nella ripresa è in ritardo sul tap in vincente di Simy.

Maicon 5.5 - Vicino al gol nella seconda frazione di gara, ma commette molti errori specialmente in attacco.

Luci 6 - Lotta e combatte in mezzo al campo recuperando palloni e aiutando la retroguardia in fase di ripiegamento (Dal 67’ Valiani 6 - Accompagna l’azione con vivacità).

Diamanti 6.5 - Gioca in una posizione più arretrata ma quando alza i giri del motore mette in luce giocate di grande qualità come la conclusione con cui impegna Cordaz.

Agazzi 6 - Fa legna in mezzo al campo, si fa preferire per la fase di contenimento che nella fase d’attacco.

Iapichino 5.5 - Molto attivo sulla fascia sinistra in fase di spinta nel primo tempo. Nella ripresa è in ritardo sul contro-cross di Firenze in occasione del gol dell’1-0.

Kozak 5.5 - Non inizia male cercando il dialogo con Murillo. Cala col passare dei minuti trovando pochi varchi in attacco (Dal 73’ Raicevic sv).

Murillo 6 - Più attivo al centro dell’attacco del Livorno rispetto a Kozak, sfiora il gol nel primo tempo con una gran conclusione dalla distanza. Nella ripresa però cala di tono.