Le pagelle del Livorno - Bene Diamanti, Raicevic non punge

Risultato finale: Livorno-Padova 1-1

Mazzoni 6 - Deve capitolare solo sul tiro di Clemenza, deviato. Per il resto è attento e sicuro tra i pali.

Bogdan 6.5 - Prova più che sufficiente in mezzo al campo: tiene botta agli attaccanti avversari, cresce nella ripresa.

Dainelli 6.- Rude in alcuni contrasti, bada alla sostanza, ma deve bandiera bianca poco dopo 35'. ( Dal 37' Gonnelli 6 - Tiene bene la posizione e non si fa sorprendere, soprattutto nella ripresa.).

Di Gennaro 6.5 - Prova d'autorità, sempre concentrato.

Valiani 6.5 - Spinge appena può in mezzo al campo. Attento anche in difesa. Corre fino all'ultimo

Luci 6 - Discreto match per un tempo, migliora nella ripresa.

Agazzi 6.5 - Cuore e muscoli in mezzo al campo. Punto di riferimento per Breda.

Iapichino 6 - Gara in crescendo, corre tanto nella ripresa. ( Dal 74' Porcino 6 - Energie fresche nel finale.)

Diamanti 7 - Classe da vendere, freddo nel rigore, l'anima del Livorno che non vuole mollare.

Giannetti 6 - Primo tempo abulico, meglio nella ripresa. Sfiora anche il gol.

Raicevic 5.5 - Marcato stretto dai difensori del Padova, non trova spazio per pungere. ( Dal 65' Murilo 5.5 - La musica non cambia.)