Le pagelle del Livorno - Diamanti crea, Luci famelico. Raicevic decisivo

Risultato finale: Palermo-Livorno 1-1

© foto di Federico Gaetano

Mazzoni 6,5 - Resiste con apparente calma olimpica all'urto rosanero e si arrende soltanto al destro letale di Moreo. Agevolato dalle soluzioni spesso strozzate degli avversari. Nel finale smanaccia con un bel tuffo su una zuccata in torsione del nove.

Bogdan 6,5 - In posizione marginale rispetto allo sviluppo dell'azione sul vantaggio rosanero. Collabora come sa con i compagni di ventura e limita al minimo gli errori. Qualche buon anticipo e movimenti ben eseguiti.

Dainelli 6 - Poco reattivo sull'imbucata di Falletti che innesca Moreo. In linea con Bogdan e Di Gennaro, si rifà con un'opposizione ferrea per il resto della gara. Sopperisce ai mismatch in velocità con una buona dose d'esperienza.

Di Gennaro 6,5 - Non accorcia in tempo su Moreo, che fa uno a zero. Poi però alza il muro e, insieme al resto della truppa, disturba le offensive palermitane. Chiude in crescendo e pulisce a più riprese l'area di competenza dagli attacchi avversari.

Valiani 6 - Non ruba l'occhio, ma si mette a disposizione della squadra e, soprattutto in chiusura, assolve i compiti assegnatigli da Breda. Tiene a bada Aleesami, che lo fa secco in una sola circostanza nei primi quarantacinque.

Agazzi 5,5 - In coppia con Luci dà manforte alla linea a tre e partecipa ai ripiegamenti corali di squadra. Al netto delle difficoltà preventivate contro una squadra più forte per valori in campo, è tradito da eccessiva timidezza, che penalizza le sue iniziative in palleggio.

Luci 6,5 - È il polmone del Livorno: dinamismo, aggressività e corsa al servizio dei compagni. Accetta la maggiore qualità dei siciliani e le si oppone con fare famelico. Pur in sordina, è uno dei protagonisti di giornata.

Fazzi 5,5 - La predisposizione al sacrificio è cosa buona in una gara in cui il favore del pronostico è tutto per l'avversario. Utile alla causa quando il gioco si sporca, anche se in alcune circostanze trascende negli errori in appoggio. Rimedia un giallo per un calcione su Falletti. (Dal 74' Bruno 6 - Segue le indicazioni di Breda nei quindici minuti conclusivi della gara).

Diamanti 7 - Trascina gli amaranto in transizione. Non solo l'assist (fondamentale) per il centro di Raicevic: gravita su tutto il fronte offensivo e mette pepe nelle discese dei suoi. Garantisce esperienza e senso tattico nei momenti topici della gara. (Dall'86' Murilo s.v.).

Canessa 5 - Pomeriggio di magra che s'esaurisce dopo appena quarantacinque minuti. Nella prima metà non punge e fatica a connettersi (salvo rari casi) con la spalla Raicevic. Dopo l'intervallo Breda decide di coprirsi e gli preferisce Porcino. (Dal 46' Porcino 5,5 - Qualche eccesso di foga e un giallo rimediato al cinquantasettesimo).

Raicevic 6,5 - Al venticinquesimo ripristina gli equilibri, approfittando della chiusura difettosa di Rajkovic e depositando in rete dopo un bell'aggancio volante. Resta in partita fino al triplice fischio, anche se nel secondo tempo l'inerzia della sfida decima i palloni giocabili a sua disposizione.