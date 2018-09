Le pagelle del Livorno - Diamanti predica nel deserto. Disastro Bogdan

Risultato finale: Livorno-Lecce 0-3

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mazzoni 5,5 - Non appare sicuro soprattutto nella ripresa, non ha nulla da fare sulle reti subite ma stava per regalare il poker ai salentini provando ad evitare un corner.

Bogdan 4,5 - Un errore da matita blu per l'ex centrale del Catania, in avvio di ripresa regala la sfera a Palombi che si avvia tutto solo verso la strada del raddoppio.

Dainelli 6 - Partita sfortunata per l'esperto difensore centrale labronico, si fa male prima del termine del primo tempo giusto il tempo di vincere qualche duello aereo in area di rigore. (Dal 39' Murilo 5 - Il suo ingresso in campo ridisegna il Livorno che affonda sotto i colpi del Lecce, non trova mai la giusta posizione vagando per il campo senza ricevere palloni giocabili).

Albertazzi 5 - Nella posizione di centrale difensivo lascia un pò a desiderare, non perfetta la diagonale sulla seconda rete del Lecce. Prova a rendersi pericoloso sui piazzati di Diamanti.

Parisi 5 - Partita di sofferenza per l'ex esterno del Siracusa, subisce la propulsione costante di Calderoni che si sovrappone con continuità sulla sua corsia di competenza e trovando ampia libertà di manovra.

Diamanti 6,5 - Soprattutto nella ripresa gioca a tutto campo suggerendo il passaggio per i compagni, gestisce la manovra labronica. Nel primo tempo va vicino alla rete con il mancino, pericoloso sui soliti piazzati ma predica nel deserto.

Bruno 5 - Manca il filtro in mezzo al campo, si vede poco soprattutto in fase di non possesso. L'ex Pescara non riesce mai ad arginare i centrocampisti del Lecce.

Agazzi 5 - Stesso discorso fatto per il compagno di reparto Bruno, in occasione del primo rete non è perfetta la sua marcatura su La Mantia.

Porcino 5,5 - Prova di sacrificio per il laterale mancino del Livorno, spinge in avvio di gara poi viene arretrato da Lucarelli con il cambio di modulo. Meno nel vivo della manovra.

Kozak 5 - Ha l'opportunità in avvio di ripresa per riaprire la sfida, spreca male di testa. Servito poco dai compagni, non sfrutta l'occasione. (Dal 65' Luci 5,5 - Un suo retropassaggio azzardato ha messo in seria difficoltà Mazzoni che stava per regalare il poker ai salentini).

Giannetti 5,5 - Uno dei pochi a provare a ritagliarsi uno spazio in avanti, a risultato ormai compromesso sfiora la seconda rete consecutiva. (Dal 74' Raicevic 6 - Sufficienza di stima per l'ex attaccante della Pro Vercelli, riceve pochi palloni giocabili nel finale).