Le pagelle del Livorno - Giannetti decisivo, male Agazzi

Risultato finale: Cosenza-Livorno 1-1.

Mazzoni 6 - Sul gol ha qualche responsabilità di troppo, visto che non esce con i tempi giusti. Ma compie anche un paio di interventi decisivi.

Di Gennaro 6 - Molto ruvido in tutte le entrate, ma va a prendere il proprio avversario in avanti, non facendo mai girare nessuno. Ottima prova, soprattutto quando cerca l'anticipo.

Dainelli 5.5 - Qualche sbavatura di troppo, soprattutto sul gol di Tutino. Per il resto del match non riesce ad imporre la sua esperienza. (Dal 74' Kozak 5.5 - Viene servito poco dai compagni, ma fa pochissimo movimento).

Gonnelli 6 - Come i compagni di reparto gioca una buona gara, anche se ha qualche difficoltà quando Garritano o Mungo arrivano sul fondo. Meglio nel secondo tempo.

Maicon 6 - Partita dai due volti per l'esterno brasiliano. Non incide nei primi 45, nella ripresa è più coinvolto, sfiora anche il gol.

Valiani 6.5 - Uno dei migliori in campo, anche nel primo tempo. Riempie molto bene la linea mediana, si fa vedere spesso anche in attacco.

Luci 7 - Il cross per Giannetti è perfetto. La sua qualità si vede e quando trova campo riesce ad essere decisivo.

Agazzi 5.5 - Qualche imprecisione di troppo, soprattutto nella prima parte di gara. Spesso i centrocampisti del Cosenza non lo lasciano giocare. (Dal 59' Diamanti 6 - La qualità c'è, spesso però forza la giocata).

Porcino 6.5 - Uno dei più attivi, sulla corsia sinistra crea diversi pericoli. Quando entra Diamanti guadagna metri e rischia di fare male.

Raicevic 5 - Si vede pochissimo, soprattutto negli ultimi sedici metri. Serve più cattiveria, soprattutto nei momenti complicati. (Dal 60' Giannetti 7 - Un gol bellissimo e vitale per il Livorno, che conquista un buon punto su un campo complesso).

Murilo 6.5 - Sfiora il gol e si muove molto bene tra le linee. Quando accelera diventa imprendibile, manca soltanto un pizzico di cattiveria nella conclusione.